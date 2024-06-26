https://ria.ru/20240626/radiostantsii-1955470745.html
Источник: Мусин поставлял зарубежные радиостанции вместо российских
Источник: Мусин поставлял зарубежные радиостанции вместо российских - РИА Новости, 26.06.2024
Источник: Мусин поставлял зарубежные радиостанции вместо российских
Арестованный гендиректор "Уральских заводов" Василий Мусин в рамках госконтракта поставил зарубежные радиостанции вместо российских, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T02:10
2024-06-26T02:10
2024-06-26T11:26
москва
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955496107_49:0:1260:681_1920x0_80_0_0_046a5f71eac740a32a07d0d65a06bc92.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Арестованный гендиректор "Уральских заводов" Василий Мусин в рамках госконтракта поставил зарубежные радиостанции вместо российских, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров", — сказал собеседник агентства. В понедельник в Замоскворецком суде Москвы сообщили РИА Новости об аресте Мусина за мошенничество при выполнении оборонного заказа. По данным следствия, озвученным в суде, Мусин, находясь на должности генерального директора акционерного общества "Уральские заводы", обманом похитил деньги, выделенные МВД России в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа. АО "Уральские заводы" (Ижевск) занимается проектированием и производством средств связи для правоохранительных органов, промышленности, транспортно-логистических предприятий, говорится на сайте компании.
https://ria.ru/20240523/verteletskiy-1947993295.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955496107_210:0:1118:681_1920x0_80_0_0_6ee82a366238b07a42e4aa70036ac501.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Источник: Мусин поставлял зарубежные радиостанции вместо российских
Глава "Уральских заводов" поставлял зарубежные радиостанции вместо российских
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Арестованный гендиректор "Уральских заводов" Василий Мусин в рамках госконтракта поставил зарубежные радиостанции вместо российских, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров", — сказал собеседник агентства.
В понедельник в Замоскворецком суде Москвы
сообщили РИА Новости об аресте Мусина за мошенничество при выполнении оборонного заказа.
По данным следствия, озвученным в суде, Мусин, находясь на должности генерального директора акционерного общества "Уральские заводы", обманом похитил деньги, выделенные МВД России
в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа.
АО "Уральские заводы" (Ижевск) занимается проектированием и производством средств связи для правоохранительных органов, промышленности, транспортно-логистических предприятий, говорится на сайте компании.