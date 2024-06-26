https://ria.ru/20240626/radiostantsii-1955470745.html

Источник: Мусин поставлял зарубежные радиостанции вместо российских

Источник: Мусин поставлял зарубежные радиостанции вместо российских - РИА Новости, 26.06.2024

Источник: Мусин поставлял зарубежные радиостанции вместо российских

Арестованный гендиректор "Уральских заводов" Василий Мусин в рамках госконтракта поставил зарубежные радиостанции вместо российских, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T02:10

2024-06-26T02:10

2024-06-26T11:26

москва

россия

происшествия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Арестованный гендиректор "Уральских заводов" Василий Мусин в рамках госконтракта поставил зарубежные радиостанции вместо российских, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров", — сказал собеседник агентства. В понедельник в Замоскворецком суде Москвы сообщили РИА Новости об аресте Мусина за мошенничество при выполнении оборонного заказа. По данным следствия, озвученным в суде, Мусин, находясь на должности генерального директора акционерного общества "Уральские заводы", обманом похитил деньги, выделенные МВД России в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа. АО "Уральские заводы" (Ижевск) занимается проектированием и производством средств связи для правоохранительных органов, промышленности, транспортно-логистических предприятий, говорится на сайте компании.

https://ria.ru/20240523/verteletskiy-1947993295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, россия, происшествия