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Минобороны подтвердило уничтожение дронов ВСУ над Смоленской областью - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 26.06.2024 (обновлено: 07:20 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/pvo-1955485735.html
Минобороны подтвердило уничтожение дронов ВСУ над Смоленской областью
Минобороны подтвердило уничтожение дронов ВСУ над Смоленской областью - РИА Новости, 26.06.2024
Минобороны подтвердило уничтожение дронов ВСУ над Смоленской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь два украинских беспилотника над Смоленской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T07:17
2024-06-26T07:20
специальная военная операция на украине
смоленская область
россия
вяземский район
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь два украинских беспилотника над Смоленской областью, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Смоленской области", — говорится в заявлении. Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что регион подвергся атаке двух украинских дронов около четырех утра. По его словам, противник пытался атаковать военные объекты в Вяземском районе. Силы ПВО подавили вражеские беспилотники, уточнил Анохин.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
смоленская область
россия
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смоленская область, россия, вяземский район, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Россия, Вяземский район, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны подтвердило уничтожение дронов ВСУ над Смоленской областью

Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Смоленской областью

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь два украинских беспилотника над Смоленской областью, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Смоленской области", — говорится в заявлении.
Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что регион подвергся атаке двух украинских дронов около четырех утра. По его словам, противник пытался атаковать военные объекты в Вяземском районе. Силы ПВО подавили вражеские беспилотники, уточнил Анохин.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьРоссияВяземский районМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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