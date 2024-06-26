https://ria.ru/20240626/pvo-1955485735.html

Минобороны подтвердило уничтожение дронов ВСУ над Смоленской областью

Минобороны подтвердило уничтожение дронов ВСУ над Смоленской областью - РИА Новости, 26.06.2024

Минобороны подтвердило уничтожение дронов ВСУ над Смоленской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь два украинских беспилотника над Смоленской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T07:17

2024-06-26T07:17

2024-06-26T07:20

специальная военная операция на украине

смоленская область

россия

вяземский район

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь два украинских беспилотника над Смоленской областью, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Смоленской области", — говорится в заявлении. Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что регион подвергся атаке двух украинских дронов около четырех утра. По его словам, противник пытался атаковать военные объекты в Вяземском районе. Силы ПВО подавили вражеские беспилотники, уточнил Анохин.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленская область

россия

вяземский район

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смоленская область, россия, вяземский район, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность