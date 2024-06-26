https://ria.ru/20240626/pvo-1955485563.html

Силы ПВО подавили беспилотники в Смоленской области

Силы ПВО подавили беспилотники в Смоленской области - РИА Новости, 26.06.2024

Силы ПВО подавили беспилотники в Смоленской области

Российская ПВО подавила вражеские беспилотники, пытавшиеся атаковать военные объекты в Вяземском районе Смоленской области, жертв и разрушений нет, сообщил... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T07:06

2024-06-26T07:06

2024-06-26T07:30

специальная военная операция на украине

смоленская область

вяземский район

россия

василий анохин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российская ПВО подавила вражеские беспилотники, пытавшиеся атаковать военные объекты в Вяземском районе Смоленской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своём Telegram-канале."Сегодня утром около четырех утра наш регион подвергся атаке двух украинских БПЛА. Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе. Силами ПВО вражеские БПЛА были подавлены. Жертв и разрушений нет. На местах работают оперативные службы", - написал он.Глава региона попросил жителей Смоленской области не приближаться к беспилотникам и сообщать о находке по телефонам экстренных служб.

https://ria.ru/20240625/minoborony-1955308087.html

смоленская область

вяземский район

россия

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смоленская область, вяземский район, россия, василий анохин, вооруженные силы украины