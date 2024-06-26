https://ria.ru/20240626/putin-1955722021.html

Путин попросил доложить, как Минобороны видит концепцию развития ВМФ

Путин попросил доложить, как Минобороны видит концепцию развития ВМФ - РИА Новости, 27.06.2024

Путин попросил доложить, как Минобороны видит концепцию развития ВМФ

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения попросил доложить ему, как Минобороны видит долгосрочную концепцию развития... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-26T23:51

2024-06-26T23:51

2024-06-27T01:12

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения попросил доложить ему, как Минобороны видит долгосрочную концепцию развития Военно-морского флота."Давайте начнем нашу встречу с вопроса о том, как министерство обороны видит долгосрочную концепцию развития Военно-морского флота. Собственно, это та база, основа, отталкиваясь от которой предстоит верстать и ближайшие, и долгосрочные планы, ставить конкретные задачи перед предприятиями, КБ и нашей наукой", - заявил Путин в начале встречи.Президент добавил, что эта концепция "должна основываться на понимании, интегрированных решениях по боевому применению Военно-морского флота". По его словам, исходя из этого нужно выстраивать долгосрочную концепцию.После этого президент предоставил слово для доклада главнокомандующему ВМФ Александру Моисееву.

https://ria.ru/20240626/putin-1955718228.html

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безопасность, россия, владимир путин