Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил доложить, как Минобороны видит концепцию развития ВМФ - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 26.06.2024 (обновлено: 01:12 27.06.2024)
https://ria.ru/20240626/putin-1955722021.html
Путин попросил доложить, как Минобороны видит концепцию развития ВМФ
Путин попросил доложить, как Минобороны видит концепцию развития ВМФ - РИА Новости, 27.06.2024
Путин попросил доложить, как Минобороны видит концепцию развития ВМФ
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения попросил доложить ему, как Минобороны видит долгосрочную концепцию развития... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-26T23:51
2024-06-27T01:12
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_470cb3f36bacd337d7c2046c65e826fa.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения попросил доложить ему, как Минобороны видит долгосрочную концепцию развития Военно-морского флота."Давайте начнем нашу встречу с вопроса о том, как министерство обороны видит долгосрочную концепцию развития Военно-морского флота. Собственно, это та база, основа, отталкиваясь от которой предстоит верстать и ближайшие, и долгосрочные планы, ставить конкретные задачи перед предприятиями, КБ и нашей наукой", - заявил Путин в начале встречи.Президент добавил, что эта концепция "должна основываться на понимании, интегрированных решениях по боевому применению Военно-морского флота". По его словам, исходя из этого нужно выстраивать долгосрочную концепцию.После этого президент предоставил слово для доклада главнокомандующему ВМФ Александру Моисееву.
https://ria.ru/20240626/putin-1955718228.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_197:0:2824:1970_1920x0_80_0_0_fa3ba70fd2d90c3ba6fd542abbbde918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин попросил доложить, как Минобороны видит концепцию развития ВМФ

Владимир Путин попросил доложить, как Минобороны видит концепцию развития ВМФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения попросил доложить ему, как Минобороны видит долгосрочную концепцию развития Военно-морского флота.
"Давайте начнем нашу встречу с вопроса о том, как министерство обороны видит долгосрочную концепцию развития Военно-морского флота. Собственно, это та база, основа, отталкиваясь от которой предстоит верстать и ближайшие, и долгосрочные планы, ставить конкретные задачи перед предприятиями, КБ и нашей наукой", - заявил Путин в начале встречи.
Президент добавил, что эта концепция "должна основываться на понимании, интегрированных решениях по боевому применению Военно-морского флота". По его словам, исходя из этого нужно выстраивать долгосрочную концепцию.
После этого президент предоставил слово для доклада главнокомандующему ВМФ Александру Моисееву.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Путин: заказ на боевые корабли должен соответствовать загрузке верфей
Вчера, 23:32
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала