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Путин рассказал о сложностях отрасли кораблестроения - РИА Новости, 26.06.2024
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23:32 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/putin-1955718357.html
Путин рассказал о сложностях отрасли кораблестроения
Путин рассказал о сложностях отрасли кораблестроения - РИА Новости, 26.06.2024
Путин рассказал о сложностях отрасли кораблестроения
Кораблестроение — сложная отрасль, при формировании государственного заказа в этой сфере необходим горизонт планирования не менее чем до 2050 года, заявил... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:32
2024-06-26T23:32
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Кораблестроение — сложная отрасль, при формировании государственного заказа в этой сфере необходим горизонт планирования не менее чем до 2050 года, заявил президент России Владимир Путин."Кораблестроение - это сложная, высокотехнологичная отрасль, она оперирует планами на 10, 20 и более лет. При формировании государственного заказа нам нужен именно такой горизонт планирования - не менее чем до середины века", - сказал Путин в среду на совещании по вопросам кораблестроения.По его словам, это "позволит не только просчитать, обеспечить серийный выпуск текущих типов кораблей, но и гарантировать переход на следующее поколение военно-морской техники, более высокого технико-тактического уровня".
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о сложностях отрасли кораблестроения

Путин: при формировании госзаказа в кораблестроении нужно планировать до 2025 г

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлавный военно-морской парад в честь Дня ВМФ РФ
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Кораблестроение — сложная отрасль, при формировании государственного заказа в этой сфере необходим горизонт планирования не менее чем до 2050 года, заявил президент России Владимир Путин.
"Кораблестроение - это сложная, высокотехнологичная отрасль, она оперирует планами на 10, 20 и более лет. При формировании государственного заказа нам нужен именно такой горизонт планирования - не менее чем до середины века", - сказал Путин в среду на совещании по вопросам кораблестроения.
По его словам, это "позволит не только просчитать, обеспечить серийный выпуск текущих типов кораблей, но и гарантировать переход на следующее поколение военно-морской техники, более высокого технико-тактического уровня".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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