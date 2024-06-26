https://ria.ru/20240626/putin-1955718357.html

Путин рассказал о сложностях отрасли кораблестроения

Путин рассказал о сложностях отрасли кораблестроения - РИА Новости, 26.06.2024

Путин рассказал о сложностях отрасли кораблестроения

Кораблестроение — сложная отрасль, при формировании государственного заказа в этой сфере необходим горизонт планирования не менее чем до 2050 года, заявил... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T23:32

2024-06-26T23:32

2024-06-26T23:32

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Кораблестроение — сложная отрасль, при формировании государственного заказа в этой сфере необходим горизонт планирования не менее чем до 2050 года, заявил президент России Владимир Путин."Кораблестроение - это сложная, высокотехнологичная отрасль, она оперирует планами на 10, 20 и более лет. При формировании государственного заказа нам нужен именно такой горизонт планирования - не менее чем до середины века", - сказал Путин в среду на совещании по вопросам кораблестроения.По его словам, это "позволит не только просчитать, обеспечить серийный выпуск текущих типов кораблей, но и гарантировать переход на следующее поколение военно-морской техники, более высокого технико-тактического уровня".

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

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безопасность, россия, владимир путин