https://ria.ru/20240626/putin-1955718228.html

Путин: заказ на боевые корабли должен соответствовать загрузке верфей

Путин: заказ на боевые корабли должен соответствовать загрузке верфей - РИА Новости, 26.06.2024

Путин: заказ на боевые корабли должен соответствовать загрузке верфей

Заказ на боевые корабли должен соответствовать оптимальной загрузке верфей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения в среду. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T23:32

2024-06-26T23:32

2024-06-26T23:32

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Заказ на боевые корабли должен соответствовать оптимальной загрузке верфей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения в среду. "Заказ на боевые корабли должен соответствовать оптимальной загрузке верфей. А объемы, ритмичность государственного финансирования должны учитывать особенности кооперации в судостроении, длительность производственного цикла, а также инвестиции предприятий в расширение производства, в его обновление на основе современных технологий и, конечно, в подготовку кадров", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240626/putin-1955716809.html

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россия, владимир путин, экономика