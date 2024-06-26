https://ria.ru/20240626/putin-1955718228.html
Путин: заказ на боевые корабли должен соответствовать загрузке верфей
Путин: заказ на боевые корабли должен соответствовать загрузке верфей - РИА Новости, 26.06.2024
Путин: заказ на боевые корабли должен соответствовать загрузке верфей
Заказ на боевые корабли должен соответствовать оптимальной загрузке верфей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения в среду. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:32
2024-06-26T23:32
2024-06-26T23:32
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Заказ на боевые корабли должен соответствовать оптимальной загрузке верфей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения в среду. "Заказ на боевые корабли должен соответствовать оптимальной загрузке верфей. А объемы, ритмичность государственного финансирования должны учитывать особенности кооперации в судостроении, длительность производственного цикла, а также инвестиции предприятий в расширение производства, в его обновление на основе современных технологий и, конечно, в подготовку кадров", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240626/putin-1955716809.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин: заказ на боевые корабли должен соответствовать загрузке верфей
Путин: заказ на боевые корабли должен отвечать оптимальной загрузке верфей
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Заказ на боевые корабли должен соответствовать оптимальной загрузке верфей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения в среду.
"Заказ на боевые корабли должен соответствовать оптимальной загрузке верфей. А объемы, ритмичность государственного финансирования должны учитывать особенности кооперации в судостроении, длительность производственного цикла, а также инвестиции предприятий в расширение производства, в его обновление на основе современных технологий и, конечно, в подготовку кадров", - сказал Путин.