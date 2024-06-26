https://ria.ru/20240626/putin-1955717378.html
Путин призвал защитить обмен данными при проектировании кораблей
Путин призвал защитить обмен данными при проектировании кораблей - РИА Новости, 26.06.2024
Путин призвал защитить обмен данными при проектировании кораблей
Президент России Владимир Путин заявил, что процесс обмена электронными данными при строительстве кораблей для ВМФ РФ должен быть защищен. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:23
2024-06-26T23:23
2024-06-26T23:23
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что процесс обмена электронными данными при строительстве кораблей для ВМФ РФ должен быть защищен. Путин на совещании по развитию кораблестроения отметил, что перевод конструкторской и технологической документации в электронный вид позволит удешевить процесс судостроения. "Конечно, с использованием защищенных систем передачи данных между конструкторскими бюро и верфями, да и между всеми участниками этого сложного процесса", - уточнил президент.
https://ria.ru/20240626/putin-1955715534.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин призвал защитить обмен данными при проектировании кораблей
Путин призвал защитить обмен электронными данными при проектировании кораблей
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что процесс обмена электронными данными при строительстве кораблей для ВМФ РФ должен быть защищен.
Путин на совещании по развитию кораблестроения отметил, что перевод конструкторской и технологической документации в электронный вид позволит удешевить процесс судостроения.
"Конечно, с использованием защищенных систем передачи данных между конструкторскими бюро и верфями, да и между всеми участниками этого сложного процесса", - уточнил президент.