Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал защитить обмен данными при проектировании кораблей - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/putin-1955717378.html
Путин призвал защитить обмен данными при проектировании кораблей
Путин призвал защитить обмен данными при проектировании кораблей - РИА Новости, 26.06.2024
Путин призвал защитить обмен данными при проектировании кораблей
Президент России Владимир Путин заявил, что процесс обмена электронными данными при строительстве кораблей для ВМФ РФ должен быть защищен. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:23
2024-06-26T23:23
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_dd9f0163a22d39075d28371e9b80447c.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что процесс обмена электронными данными при строительстве кораблей для ВМФ РФ должен быть защищен. Путин на совещании по развитию кораблестроения отметил, что перевод конструкторской и технологической документации в электронный вид позволит удешевить процесс судостроения. "Конечно, с использованием защищенных систем передачи данных между конструкторскими бюро и верфями, да и между всеми участниками этого сложного процесса", - уточнил президент.
https://ria.ru/20240626/putin-1955715534.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_47c0ec571dd95afe95e4b3bd916a27d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин призвал защитить обмен данными при проектировании кораблей

Путин призвал защитить обмен электронными данными при проектировании кораблей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что процесс обмена электронными данными при строительстве кораблей для ВМФ РФ должен быть защищен.
Путин на совещании по развитию кораблестроения отметил, что перевод конструкторской и технологической документации в электронный вид позволит удешевить процесс судостроения.
"Конечно, с использованием защищенных систем передачи данных между конструкторскими бюро и верфями, да и между всеми участниками этого сложного процесса", - уточнил президент.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Путин предложил сверить планы в сфере кораблестроения
Вчера, 23:05
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала