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Путин призвал относиться серьезно к угрозам в адрес России - РИА Новости, 26.06.2024
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23:16 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/putin-1955716809.html
Путин призвал относиться серьезно к угрозам в адрес России
Путин призвал относиться серьезно к угрозам в адрес России - РИА Новости, 26.06.2024
Путин призвал относиться серьезно к угрозам в адрес России
К угрозам в отношении России надо относиться серьёзно, планировать адекватные ответы, укреплять вооруженные силы страны и флот, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:16
2024-06-26T23:16
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. К угрозам в отношении России надо относиться серьёзно, планировать адекватные ответы, укреплять вооруженные силы страны и флот, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы все понимаем возрастающую степень геополитического напряжения в современном мире, слышим регулярные угрозы в адрес России со стороны правящих кругов ряда стран и даже видим конкретные действия по реализации этих угроз. Естественно, к этому надо относиться максимально серьезно, просчитывать все возможные риски и планировать адекватные ответы, укреплять наши вооруженные силы и военно-морской флот", - заявил Путин в среду на совещании по вопросам кораблестроения.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин призвал относиться серьезно к угрозам в адрес России

Путин: к угрозам в адрес России надо относиться серьезно, планировать ответы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. К угрозам в отношении России надо относиться серьёзно, планировать адекватные ответы, укреплять вооруженные силы страны и флот, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы все понимаем возрастающую степень геополитического напряжения в современном мире, слышим регулярные угрозы в адрес России со стороны правящих кругов ряда стран и даже видим конкретные действия по реализации этих угроз. Естественно, к этому надо относиться максимально серьезно, просчитывать все возможные риски и планировать адекватные ответы, укреплять наши вооруженные силы и военно-морской флот", - заявил Путин в среду на совещании по вопросам кораблестроения.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Российский флот пополняется кораблями с современным оружием, заявил Путин
Вчера, 23:13
 
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