https://ria.ru/20240626/putin-1955716809.html

Путин призвал относиться серьезно к угрозам в адрес России

Путин призвал относиться серьезно к угрозам в адрес России - РИА Новости, 26.06.2024

Путин призвал относиться серьезно к угрозам в адрес России

К угрозам в отношении России надо относиться серьёзно, планировать адекватные ответы, укреплять вооруженные силы страны и флот, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T23:16

2024-06-26T23:16

2024-06-26T23:16

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. К угрозам в отношении России надо относиться серьёзно, планировать адекватные ответы, укреплять вооруженные силы страны и флот, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы все понимаем возрастающую степень геополитического напряжения в современном мире, слышим регулярные угрозы в адрес России со стороны правящих кругов ряда стран и даже видим конкретные действия по реализации этих угроз. Естественно, к этому надо относиться максимально серьезно, просчитывать все возможные риски и планировать адекватные ответы, укреплять наши вооруженные силы и военно-морской флот", - заявил Путин в среду на совещании по вопросам кораблестроения.

https://ria.ru/20240626/putin-1955716506.html

россия

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2024

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россия, владимир путин, в мире