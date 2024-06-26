https://ria.ru/20240626/putin-1955716506.html
Российский флот пополняется кораблями с современным оружием, заявил Путин
Российский флот пополняется кораблями с современным оружием, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2024
Российский флот пополняется кораблями с современным оружием, заявил Путин
Российский флот в последние годы пополняется новыми кораблями и оснащается современными видами оружия, сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:13
2024-06-26T23:13
2024-06-26T23:43
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российский флот в последние годы пополняется новыми кораблями и оснащается современными видами оружия, сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения."За последние годы на этом направлении многое сделано: наш флот пополняется новыми кораблями, оснащается современными видами оружия. Ведется ремонт и глубокая модернизация техники", — сказал он.При этом, подчеркнул Путин, в этом году планируется передать Минобороны более 40 кораблей, тогда как в 2023-м ведомству перешли 33 новые единицы, а еще годом ранее — 24.По словам российского лидера, сократить срок кораблестроения позволят опытно-конструкторские работы по оборудованию, приборам, элементной базе и системам вооружений в рамках межведомственных комплексных целевых программ.Кроме того, глава государства напомнил, что в основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года обозначены четкие ориентиры: комплексно развивать военно-морской флот, включая корабельную, авиационную и береговую составляющие, а также инфраструктуру базирования.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Российский флот пополняется кораблями с современным оружием, заявил Путин
Путин: флот России пополняется новыми кораблями, оснащается современным оружием
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российский флот в последние годы пополняется новыми кораблями и оснащается современными видами оружия, сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения.
«
"За последние годы на этом направлении многое сделано: наш флот пополняется новыми кораблями, оснащается современными видами оружия. Ведется ремонт и глубокая модернизация техники", — сказал он.
При этом, подчеркнул Путин, в этом году планируется передать Минобороны более 40 кораблей, тогда как в 2023-м ведомству перешли 33 новые единицы, а еще годом ранее — 24.
По словам российского лидера, сократить срок кораблестроения позволят опытно-конструкторские работы по оборудованию, приборам, элементной базе и системам вооружений в рамках межведомственных комплексных целевых программ.
Кроме того, глава государства напомнил, что в основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года обозначены четкие ориентиры: комплексно развивать военно-морской флот, включая корабельную, авиационную и береговую составляющие, а также инфраструктуру базирования.