https://ria.ru/20240626/putin-1955716015.html
Путин предложил проанализировать подходы к ценам в кораблестроении
Путин предложил проанализировать подходы к ценам в кораблестроении - РИА Новости, 26.06.2024
Путин предложил проанализировать подходы к ценам в кораблестроении
Президент РФ Владимир Путин на совещании по кораблестроению в среду предложил проанализировать подходы к ценообразованию в отрасли. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:09
2024-06-26T23:09
2024-06-26T23:49
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по кораблестроению в среду предложил проанализировать подходы к ценообразованию в отрасли."В целом предлагаю сегодня проанализировать подходы к ценообразованию в кораблестроении, причем исходя как из текущей ситуации, которая складывается в отрасли, так и из перспективных задач, которые ей предстоит решить", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240626/putin-1955714873.html
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин предложил проанализировать подходы к ценам в кораблестроении
Путин предложил проанализировать подходы к ценообразованию в кораблестроении