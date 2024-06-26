https://ria.ru/20240626/putin-1955716015.html

Путин предложил проанализировать подходы к ценам в кораблестроении

Путин предложил проанализировать подходы к ценам в кораблестроении - РИА Новости, 26.06.2024

Путин предложил проанализировать подходы к ценам в кораблестроении

Президент РФ Владимир Путин на совещании по кораблестроению в среду предложил проанализировать подходы к ценообразованию в отрасли. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T23:09

2024-06-26T23:09

2024-06-26T23:49

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по кораблестроению в среду предложил проанализировать подходы к ценообразованию в отрасли."В целом предлагаю сегодня проанализировать подходы к ценообразованию в кораблестроении, причем исходя как из текущей ситуации, которая складывается в отрасли, так и из перспективных задач, которые ей предстоит решить", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240626/putin-1955714873.html

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безопасность, владимир путин, россия