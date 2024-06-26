Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил проанализировать подходы к ценам в кораблестроении - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 26.06.2024 (обновлено: 23:49 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/putin-1955716015.html
Путин предложил проанализировать подходы к ценам в кораблестроении
Путин предложил проанализировать подходы к ценам в кораблестроении - РИА Новости, 26.06.2024
Путин предложил проанализировать подходы к ценам в кораблестроении
Президент РФ Владимир Путин на совещании по кораблестроению в среду предложил проанализировать подходы к ценообразованию в отрасли. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:09
2024-06-26T23:49
безопасность
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880140625_160:676:2599:2048_1920x0_80_0_0_9ca54c1d311a4611cc5ee2bf32155cf0.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по кораблестроению в среду предложил проанализировать подходы к ценообразованию в отрасли."В целом предлагаю сегодня проанализировать подходы к ценообразованию в кораблестроении, причем исходя как из текущей ситуации, которая складывается в отрасли, так и из перспективных задач, которые ей предстоит решить", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240626/putin-1955714873.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880140625_0:66:2642:2048_1920x0_80_0_0_87a4da91450dcd2a6c3208c213bed88c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин предложил проанализировать подходы к ценам в кораблестроении

Путин предложил проанализировать подходы к ценообразованию в кораблестроении

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по кораблестроению в среду предложил проанализировать подходы к ценообразованию в отрасли.
"В целом предлагаю сегодня проанализировать подходы к ценообразованию в кораблестроении, причем исходя как из текущей ситуации, которая складывается в отрасли, так и из перспективных задач, которые ей предстоит решить", - сказал Путин.
Плановые двусторонние учения Тихоокеанского флота в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Российскому флоту передадут более 40 судов
Вчера, 23:04
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала