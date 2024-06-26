https://ria.ru/20240626/putin-1955714873.html

Российскому флоту передадут более 40 судов

Российскому флоту передадут более 40 судов - РИА Новости, 26.06.2024

Российскому флоту передадут более 40 судов

Планируется, что отечественные судостроители в 2024 году передадут Минобороны РФ более 40 кораблей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T23:04

2024-06-26T23:04

2024-06-26T23:13

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Планируется, что отечественные судостроители в 2024 году передадут Минобороны РФ более 40 кораблей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения в среду."В 2022 году отечественные судостроители передали минобороны 24 новых кораблей, в 2023 году - 33, в 2024 планируется передать более 40", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240626/putin-1955716015.html

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россия, владимир путин, безопасность