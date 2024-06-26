https://ria.ru/20240626/putin-1955714873.html
Российскому флоту передадут более 40 судов
Российскому флоту передадут более 40 судов - РИА Новости, 26.06.2024
Российскому флоту передадут более 40 судов
Планируется, что отечественные судостроители в 2024 году передадут Минобороны РФ более 40 кораблей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:04
2024-06-26T23:04
2024-06-26T23:13
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Планируется, что отечественные судостроители в 2024 году передадут Минобороны РФ более 40 кораблей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения в среду."В 2022 году отечественные судостроители передали минобороны 24 новых кораблей, в 2023 году - 33, в 2024 планируется передать более 40", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Российскому флоту передадут более 40 судов
Путин: российскому флоту в 2024 передадут более 40 судов