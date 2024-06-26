https://ria.ru/20240626/putin-1955714651.html
Путин заявил о необходимости защищать флот от дальнобойных ракет
Путин заявил о необходимости защищать флот от дальнобойных ракет - РИА Новости, 26.06.2024
Путин заявил о необходимости защищать флот от дальнобойных ракет
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости защитить флот от дальнобойных ракетных ударов. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:03
2024-06-26T23:03
2024-06-26T23:11
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости защитить флот от дальнобойных ракетных ударов.Глава государства в среду провел совещание по вопросам кораблестроения."Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей", - сказал президент.
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин заявил о необходимости защищать флот от дальнобойных ракет
Президент РФ Путин заявил о необходимости защищать флот от дальнобойных ракет