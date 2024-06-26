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Путин провел телефонный разговор с и.о. главы исполнительной власти Ирана
Путин провел телефонный разговор с и.о. главы исполнительной власти Ирана - РИА Новости, 26.06.2024
Путин провел телефонный разговор с и.о. главы исполнительной власти Ирана
Президент России Владимир Путин созвонился с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T19:36
2024-06-26T19:36
2024-06-26T19:43
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мохаммад мохбер
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером. Обсуждены вопросы дальнейшего взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех ключевых областях", - говорится в сообщении.Также сообщается, Путин и Мохбер отметили успех взаимодействия России и Ирана в сфере энергетики и реализации масштабных инфраструктурных проектов.Помимо этого, отмечается, что Путин пожелал народу Ирана успешного проведения президентских выборов, выразил уверенность, что дружественные отношения будут развиваться.
https://radiosputnik.ru/20240625/peregovory-1955453318.html
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политика, иран, россия, владимир путин, мохаммад мохбер
Политика, Иран, Россия, Владимир Путин, Мохаммад Мохбер
Путин провел телефонный разговор с и.о. главы исполнительной власти Ирана
Путин созвонился с и.о. главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером. Обсуждены вопросы дальнейшего взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех ключевых областях", - говорится в сообщении.
Также сообщается, Путин и Мохбер отметили успех взаимодействия России и Ирана в сфере энергетики и реализации масштабных инфраструктурных проектов.
Помимо этого, отмечается, что Путин пожелал народу Ирана успешного проведения президентских выборов, выразил уверенность, что дружественные отношения будут развиваться.