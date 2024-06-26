https://ria.ru/20240626/putin-1955688502.html
Путин пообщался с верующими, которые собрались в Троице-Сергиевой лавре
Путин пообщался с верующими, которые собрались в Троице-Сергиевой лавре - РИА Новости, 26.06.2024
Путин пообщался с верующими, которые собрались в Троице-Сергиевой лавре
Президент России Владимир Путин пообщался с верующими, которые собрались в Троице-Сергиевой лавре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T19:33
2024-06-26T19:33
2024-06-26T21:04
владимир путин
день святой троицы
политика
свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955694180_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_05d7376af478fa34461397bb67e052a1.jpg
СЕРГИЕВ ПОСАД, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с верующими, которые собрались в Троице-Сергиевой лавре, передает корреспондент РИА Новости.Верующие встретили Путина аплодисментами, некоторые кричали ему: "Мы вас любим!"Среди собравшихся у храма был десятилетний Максим, который, как выяснилось, сегодня отмечает день рождения. Об этом президенту рассказал стоящий рядом с ребенком мужчина. Он отметил, что мальчик ждал президента пять часов. Путин поздравил Максима и пожал ему руку."Поздравляю тебя с днем рождения. Удачи тебе", - пожелал президент.Ранее глава государства побывал в Троицком соборе лавры, где установлена икона "Святая Троица" Андрея Рублева.В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в капсуле будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
https://ria.ru/20240327/torzhok-1936234614.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955694180_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9c5fdc592f7abb5348c9c00b68dd7c84.jpg
Общение Путина с верующими в Троице-Сергиевой лавре
Общение Путина с верующими в Троице-Сергиевой лавре.
2024-06-26T19:33
true
PT3M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, день святой троицы, политика, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
Владимир Путин, День Святой Троицы, Политика, Свято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра)
Путин пообщался с верующими, которые собрались в Троице-Сергиевой лавре
Верующие встретили Путина в Троице-Сергиевой лавре аплодисментами
СЕРГИЕВ ПОСАД, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с верующими, которые собрались в Троице-Сергиевой лавре, передает корреспондент РИА Новости.
Верующие встретили Путина аплодисментами, некоторые кричали ему: "Мы вас любим!"
Среди собравшихся у храма был десятилетний Максим, который, как выяснилось, сегодня отмечает день рождения. Об этом президенту рассказал стоящий рядом с ребенком мужчина. Он отметил, что мальчик ждал президента пять часов. Путин поздравил Максима и пожал ему руку.
"Поздравляю тебя с днем рождения. Удачи тебе", - пожелал президент.
Ранее глава государства побывал в Троицком соборе лавры, где установлена икона "Святая Троица" Андрея Рублева.
В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в капсуле будет поддерживаться температурно-влажностный режим.