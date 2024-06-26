https://ria.ru/20240626/putin-1955688502.html

Путин пообщался с верующими, которые собрались в Троице-Сергиевой лавре

Путин пообщался с верующими, которые собрались в Троице-Сергиевой лавре - РИА Новости, 26.06.2024

Путин пообщался с верующими, которые собрались в Троице-Сергиевой лавре

Президент России Владимир Путин пообщался с верующими, которые собрались в Троице-Сергиевой лавре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T19:33

2024-06-26T19:33

2024-06-26T21:04

владимир путин

день святой троицы

политика

свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955694180_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_05d7376af478fa34461397bb67e052a1.jpg

СЕРГИЕВ ПОСАД, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с верующими, которые собрались в Троице-Сергиевой лавре, передает корреспондент РИА Новости.Верующие встретили Путина аплодисментами, некоторые кричали ему: "Мы вас любим!"Среди собравшихся у храма был десятилетний Максим, который, как выяснилось, сегодня отмечает день рождения. Об этом президенту рассказал стоящий рядом с ребенком мужчина. Он отметил, что мальчик ждал президента пять часов. Путин поздравил Максима и пожал ему руку."Поздравляю тебя с днем рождения. Удачи тебе", - пожелал президент.Ранее глава государства побывал в Троицком соборе лавры, где установлена икона "Святая Троица" Андрея Рублева.В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в капсуле будет поддерживаться температурно-влажностный режим.

https://ria.ru/20240327/torzhok-1936234614.html

https://ria.ru/20240305/putin-1931291820.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Общение Путина с верующими в Троице-Сергиевой лавре Общение Путина с верующими в Троице-Сергиевой лавре. 2024-06-26T19:33 true PT3M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, день святой троицы, политика, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)