https://ria.ru/20240626/putin-1955558878.html

Путин встретится с Зюгановым

Путин встретится с Зюгановым - РИА Новости, 26.06.2024

Путин встретится с Зюгановым

Президент России Владимир Путин в среду встретится с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и поздравит его с юбилеем, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:54

2024-06-26T12:54

2024-06-26T12:54

политика

россия

геннадий зюганов

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владимир путин

кпрф

госдума рф

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и поздравит его с юбилеем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Уже поздно достаточно вечером президент имеет в виду встретиться с Зюгановым и поздравить его с юбилеем, с 80-летием", - сказал он журналистам. Песков напомнил, что президент ранее подписал указ о присвоении Зюганову звания Героя Труда. "Мы присоединяемся к этим поздравлениям", - сказал Песков. Зюганову в среду исполнилось 80 лет. В среду заседание фракции началась с продолжительных аплодисментов в честь юбилея Зюганова. До начала заседания Зюганову вручили подарок от Татарстана, в числе которых был и сладкий подарок - торт. Фракция также поздравила своего лидера. Зюганову подарили чайный сервиз, букет цветов и плакетку с изображением Госдумы. Также депутату в честь юбилея подарили клетку с соловьем. Председатель ЦИК Элла Памфилова поздравила Зюганова и наградила его медалью Центризбиркома "За содействие в организации выборов".

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политика, россия, геннадий зюганов, дмитрий песков, владимир путин, кпрф, госдума рф