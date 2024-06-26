https://ria.ru/20240626/putin-1955555472.html
Путин поздравил коллектив Обнинской АЭС с юбилеем
Путин поздравил коллектив Обнинской АЭС с юбилеем - РИА Новости, 26.06.2024
Путин поздравил коллектив Обнинской АЭС с юбилеем
Российская атомная отрасль прошла большой путь, сегодня передовые ядерные технологии открывают новые возможности в различных сферах, заявил президент России... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:45
2024-06-26T12:45
2024-06-26T12:45
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российская атомная отрасль прошла большой путь, сегодня передовые ядерные технологии открывают новые возможности в различных сферах, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю 70-летия ввода в эксплуатацию Обнинской АЭС. Поздравление президента, адресованное коллективу и ветеранам "Росатома", участникам торжественных мероприятий, приуроченных к 70-летию ввода в промышленную эксплуатацию первой на планете атомной электростанции в городе Обнинск в Калужской области, опубликовано на сайте Кремля. "Запуск Обнинской АЭС стал яркой страницей в истории освоения мирного атома, дал старт созданию ядерной энергетики в нашей стране и далеко за её пределами. За эти годы отечественная атомная отрасль прошла большой путь, и сегодня передовые ядерные технологии открывают новые возможности в энергетике и медицине, в гармоничном развитии арктических территорий, реализации национальной космической программы, в других сферах", - говорится в обращении Путина. Он назвал символичным то, что как раз в эти дни в городе проходит Международный молодёжный ядерный форум Obninsk NEW. Президент пожелал коллективу и ветеранам "Росатома" успехов и осуществления намеченных планов. "Отрадно, что нынешний коллектив Обнинской АЭС и Госкорпорации "Росатом" бережно хранит уникальное интеллектуальное, научное, технологическое наследие многих поколений предшественников, активно участвует в решении приоритетных государственных задач, щедро делится своими знаниями и богатым опытом с молодыми специалистами, студентами профильных вузов и зарубежными партнёрами", - подчеркнул Путин.
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общество, космос - риа наука, россия, обнинск, калужская область, владимир путин, обнинская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Общество, Космос - РИА Наука, Россия, Обнинск, Калужская область, Владимир Путин, Обнинская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин поздравил коллектив Обнинской АЭС с юбилеем
Путин: передовые ядерные технологии открывают новые возможности в разных сферах
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российская атомная отрасль прошла большой путь, сегодня передовые ядерные технологии открывают новые возможности в различных сферах, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю 70-летия ввода в эксплуатацию Обнинской АЭС.
Поздравление президента, адресованное коллективу и ветеранам "Росатома", участникам торжественных мероприятий, приуроченных к 70-летию ввода в промышленную эксплуатацию первой на планете атомной электростанции в городе Обнинск в Калужской области, опубликовано на сайте Кремля.
«
"Запуск Обнинской АЭС стал яркой страницей в истории освоения мирного атома, дал старт созданию ядерной энергетики в нашей стране и далеко за её пределами. За эти годы отечественная атомная отрасль прошла большой путь, и сегодня передовые ядерные технологии открывают новые возможности в энергетике и медицине, в гармоничном развитии арктических территорий, реализации национальной космической программы, в других сферах", - говорится в обращении Путина.
Он назвал символичным то, что как раз в эти дни в городе проходит Международный молодёжный ядерный форум Obninsk NEW. Президент пожелал коллективу и ветеранам "Росатома" успехов и осуществления намеченных планов.
"Отрадно, что нынешний коллектив Обнинской АЭС и Госкорпорации "Росатом" бережно хранит уникальное интеллектуальное, научное, технологическое наследие многих поколений предшественников, активно участвует в решении приоритетных государственных задач, щедро делится своими знаниями и богатым опытом с молодыми специалистами, студентами профильных вузов и зарубежными партнёрами", - подчеркнул Путин.