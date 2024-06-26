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Пушилин прокомментировал назначение Рютте новым генсеком НАТО

Пушилин прокомментировал назначение Рютте новым генсеком НАТО - РИА Новости, 26.06.2024

Пушилин прокомментировал назначение Рютте новым генсеком НАТО

Риторика НАТО, как и подходы к оказанию помощи Украине, не изменятся после смены генерального секретаря альянса, Запад настроен крайне агрессивно к РФ, заявил... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:20

2024-06-26T14:20

2024-06-26T14:28

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Риторика НАТО, как и подходы к оказанию помощи Украине, не изменятся после смены генерального секретаря альянса, Запад настроен крайне агрессивно к РФ, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.В среду НАТО утвердила Марка Рютте следующим генсеком альянса."К сожалению, нет. Имена и фамилии могут меняться, но пока западные страны ведут себя крайне агрессивно по отношению к нам. Поэтому, увы, нет", - сказал Пушилин РИА Новости в ответ на вопрос, изменится ли риторика НАТО в отношении России после смены генсека, а также изменится ли подход к вопросу помощи Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240626/ryutte-1955566242.html

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в мире, украина, россия, нато, марк рютте, денис пушилин, сергей лавров, донецкая народная республика