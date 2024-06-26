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"Око за око". Во Франции выступили со срочным призывом после решения России - РИА Новости, 26.06.2024
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04:00 26.06.2024 (обновлено: 10:56 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/prizyv-1955476808.html
"Око за око". Во Франции выступили со срочным призывом после решения России
"Око за око". Во Франции выступили со срочным призывом после решения России - РИА Новости, 26.06.2024
"Око за око". Во Франции выступили со срочным призывом после решения России
Решение Москвы о блокировке целого ряда европейских СМИ на территории России говорит о том, что Западу пора прекратить антироссийскую истерию, написал в соцсети РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T04:00
2024-06-26T10:56
в мире
франция
россия
флориан филиппо
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Решение Москвы о блокировке целого ряда европейских СМИ на территории России говорит о том, что Западу пора прекратить антироссийскую истерию, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Россия объявила о блокировке на своей территории 81 европейского СМИ. &lt;...&gt; На деле это всего лишь око за око! Кто поспешил незаконно запретить российские СМИ &lt;...&gt; в ЕС? &lt;...&gt; Это был ЕС!" — отметил он.По мнению политика, Западу необходимо отказаться от антироссийской истерии в НАТО и немедленно перестать вооружать Украину, чтобы избежать новых ограничений со стороны Москвы.&quot;Следует &lt;...&gt; вести диалог и наконец поощрять мир!&quot; — призвал Филиппо.В понедельник ЕС ввел 14-й пакет санкций против России, куда, среди прочего, вошел запрет на вещание на всей территории сообщества некоторых СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также Voice of Europe. Ограничительные меры начали действовать с 25 июня.Во вторник в российском МИД заявили, что Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран — членов Евросоюза. Всего под российские ответные ограничения попало 81 издание из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и ряд общеевропейских СМИ.Читайте в Дзен: Германия готова пойти на историческое преступление ради РоссииШеф Пентагона решился. Остин лично позвонил Белоусову и обсудил с ним Украину
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в мире, франция, россия, флориан филиппо, санкции в отношении россии, евросоюз
В мире, Франция, Россия, Флориан Филиппо, Санкции в отношении России, Евросоюз
"Око за око". Во Франции выступили со срочным призывом после решения России

Филиппо призвал отказаться от русофобской истерии после запрета СМИ ЕС в России

© AFP 2024 / Stephane de SakutinЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AFP 2024 / Stephane de Sakutin
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Решение Москвы о блокировке целого ряда европейских СМИ на территории России говорит о том, что Западу пора прекратить антироссийскую истерию, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Россия объявила о блокировке на своей территории 81 европейского СМИ. <...> На деле это всего лишь око за око! Кто поспешил незаконно запретить российские СМИ <...> в ЕС? <...> Это был ЕС!" — отметил он.
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По мнению политика, Западу необходимо отказаться от антироссийской истерии в НАТО и немедленно перестать вооружать Украину, чтобы избежать новых ограничений со стороны Москвы.
«

"Следует <...> вести диалог и наконец поощрять мир!" — призвал Филиппо.

В понедельник ЕС ввел 14-й пакет санкций против России, куда, среди прочего, вошел запрет на вещание на всей территории сообщества некоторых СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также Voice of Europe. Ограничительные меры начали действовать с 25 июня.
Во вторник в российском МИД заявили, что Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран — членов Евросоюза. Всего под российские ответные ограничения попало 81 издание из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и ряд общеевропейских СМИ.
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