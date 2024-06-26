https://ria.ru/20240626/primore-1955478290.html

В Приморье затопило почти 25 тысяч гектаров сельхозугодий

В Приморье затопило почти 25 тысяч гектаров сельхозугодий - РИА Новости, 26.06.2024

В Приморье затопило почти 25 тысяч гектаров сельхозугодий

Почти 25 тысяч гектаров сельхозугодий затоплены в Приморье в результате прохождения дождевого паводка, пострадали отсеянные ранние зерновые, соя и кукуруза,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T04:23

2024-06-26T04:23

2024-06-26T04:35

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Почти 25 тысяч гектаров сельхозугодий затоплены в Приморье в результате прохождения дождевого паводка, пострадали отсеянные ранние зерновые, соя и кукуруза, сообщает краевое правительство. "По предварительным данным, по состоянию на 25 июня, в крае подтоплено 24,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Все, что успели высеять, залил дождь – ранние зерновые, сою и кукурузу, наблюдается сильное переувлажнение почвы", – говорится в сообщении. Отмечается, что сильнее всего поля затопило в Черниговском, Хорольском, Октябрьском муниципальных округах, Спасском и Кировском районах. В регионе в минувшие выходные прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа и Дальнереченского района, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. Отрезанными от транспортного сообщения остаются несколько населенных пунктов. На дорогах края наблюдаются многочисленные переливы, затопленные участки дорог зафиксированы в 12 муниципалитетах Приморья.

https://ria.ru/20240626/dalnerechensk-1955478127.html

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происшествия, кировский район, приморский край, дальнереченский район, наводнения в россии — 2024, россия