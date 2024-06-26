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Героя России Магасумова приговорили к 11 годам колонии за убийство - РИА Новости, 26.06.2024
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20:32 26.06.2024 (обновлено: 21:14 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/prigovor-1955696802.html
Героя России Магасумова приговорили к 11 годам колонии за убийство
Героя России Магасумова приговорили к 11 годам колонии за убийство - РИА Новости, 26.06.2024
Героя России Магасумова приговорили к 11 годам колонии за убийство
Луганский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам колонии Героя России Ирека Магасумова за убийство и хулиганство, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T20:32
2024-06-26T21:14
происшествия
россия
луганск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Луганский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам колонии Героя России Ирека Магасумова за убийство и хулиганство, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Елфимов."Суд приговорил Магасумова к 11 годом колонии строгого режима, лишив звания Героя", — сказал собеседник агентства.Елфимов добавил, что воинское звание подполковника и три ордена Мужества у него сохранились.Как рассказывал РИА Новости адвокат подсудимого, следствие считает, что в августе прошлого года Магасумов с сослуживцем познакомились с двумя девушками в кафе "Панорама" в Луганске. Позже, по версии СК России, они вышли на улицу и отправились на площадку с лавочками, где "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" военный застрелил одну из спутниц.Защита утверждала, что курок случайно спустил сослуживец Магасумова, когда проверял патроны в пистолете, а сам подполковник несколькими минутами ранее ушел оттуда.
https://ria.ru/20240622/kriminal-1954555861.html
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происшествия, россия, луганск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Луганск, Следственный комитет России (СК РФ)
Героя России Магасумова приговорили к 11 годам колонии за убийство

Суд приговорил Героя РФ Магасумова к 11 годам колонии за убийство и хулиганство

© РИА Новости / Алексей МайшевИрек Магасумов
Ирек Магасумов - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Ирек Магасумов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Луганский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам колонии Героя России Ирека Магасумова за убийство и хулиганство, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Елфимов.
"Суд приговорил Магасумова к 11 годом колонии строгого режима, лишив звания Героя", — сказал собеседник агентства.
Елфимов добавил, что воинское звание подполковника и три ордена Мужества у него сохранились.
Как рассказывал РИА Новости адвокат подсудимого, следствие считает, что в августе прошлого года Магасумов с сослуживцем познакомились с двумя девушками в кафе "Панорама" в Луганске. Позже, по версии СК России, они вышли на улицу и отправились на площадку с лавочками, где "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" военный застрелил одну из спутниц.
Защита утверждала, что курок случайно спустил сослуживец Магасумова, когда проверял патроны в пистолете, а сам подполковник несколькими минутами ранее ушел оттуда.
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ПроисшествияРоссияЛуганскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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