https://ria.ru/20240626/prigovor-1955696802.html

Героя России Магасумова приговорили к 11 годам колонии за убийство

Героя России Магасумова приговорили к 11 годам колонии за убийство - РИА Новости, 26.06.2024

Героя России Магасумова приговорили к 11 годам колонии за убийство

Луганский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам колонии Героя России Ирека Магасумова за убийство и хулиганство, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T20:32

2024-06-26T20:32

2024-06-26T21:14

происшествия

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луганск

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Луганский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам колонии Героя России Ирека Магасумова за убийство и хулиганство, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Елфимов."Суд приговорил Магасумова к 11 годом колонии строгого режима, лишив звания Героя", — сказал собеседник агентства.Елфимов добавил, что воинское звание подполковника и три ордена Мужества у него сохранились.Как рассказывал РИА Новости адвокат подсудимого, следствие считает, что в августе прошлого года Магасумов с сослуживцем познакомились с двумя девушками в кафе "Панорама" в Луганске. Позже, по версии СК России, они вышли на улицу и отправились на площадку с лавочками, где "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" военный застрелил одну из спутниц.Защита утверждала, что курок случайно спустил сослуживец Магасумова, когда проверял патроны в пистолете, а сам подполковник несколькими минутами ранее ушел оттуда.

https://ria.ru/20240622/kriminal-1954555861.html

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происшествия, россия, луганск, следственный комитет россии (ск рф)