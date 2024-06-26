https://ria.ru/20240626/pravo-1955524088.html
Нормы международного права не следует подменять, заявил Медведев
Нормы международного права не следует подменять, заявил Медведев - РИА Новости, 26.06.2024
Нормы международного права не следует подменять, заявил Медведев
Нормы международного права должны отражать баланс интересов всех стран, а не подменяться правилами, выгодными лишь отдельным государствам, заявил... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:07
2024-06-26T11:07
2024-06-26T12:12
дмитрий медведев
россия
политика
петербургский международный юридический форум
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нормы международного права должны отражать баланс интересов всех стран, а не подменяться правилами, выгодными лишь отдельным государствам, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сегодня наша задача - объединить весь потенциал межгосударственных структур для того, чтобы вернуть ценностям права их безусловный приоритет... Сделать так, чтобы общепризнанные нормы международного права отражали баланс интересов всех стран и не подменялись пресловутым "порядком, основанным на правилах", который выгоден лишь отдельным государствам", - написал Медведев в приветствии участникам Петербургского международного юридического форума.Он подчеркнул, что необходимо восстановить всеобщее уважение к ценностям права "как к наиболее прозрачному и объективному механизму обеспечения безопасности и благополучия человечества".Зампред Совбеза уверен, что участники юридического форума выработают решения, которые лягут в основу дальнейшего укрепления и сближения национальных правовых систем на основе общих ценностей права, развития ключевых юридических институтов, действующих открыто и справедливо в интересах суверенных государств.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, политика, петербургский международный юридический форум
Дмитрий Медведев, Россия, Политика, Петербургский международный юридический форум
Нормы международного права не следует подменять, заявил Медведев
Медведев: нормы международного права должны отражать баланс интересов всех стран
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нормы международного права должны отражать баланс интересов всех стран, а не подменяться правилами, выгодными лишь отдельным государствам, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня наша задача - объединить весь потенциал межгосударственных структур для того, чтобы вернуть ценностям права их безусловный приоритет... Сделать так, чтобы общепризнанные нормы международного права отражали баланс интересов всех стран и не подменялись пресловутым "порядком, основанным на правилах", который выгоден лишь отдельным государствам", - написал Медведев в приветствии участникам Петербургского международного юридического форума.
Он подчеркнул, что необходимо восстановить всеобщее уважение к ценностям права "как к наиболее прозрачному и объективному механизму обеспечения безопасности и благополучия человечества".
Зампред Совбеза уверен, что участники юридического форума выработают решения, которые лягут в основу дальнейшего укрепления и сближения национальных правовых систем на основе общих ценностей права, развития ключевых юридических институтов, действующих открыто и справедливо в интересах суверенных государств.