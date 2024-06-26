https://ria.ru/20240626/pravo-1955524088.html

Нормы международного права не следует подменять, заявил Медведев

Нормы международного права не следует подменять, заявил Медведев - РИА Новости, 26.06.2024

Нормы международного права не следует подменять, заявил Медведев

Нормы международного права должны отражать баланс интересов всех стран, а не подменяться правилами, выгодными лишь отдельным государствам, заявил... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:07

2024-06-26T11:07

2024-06-26T12:12

дмитрий медведев

россия

политика

петербургский международный юридический форум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916321149_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_595129a749180d5e3e9e0310d9c8756d.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нормы международного права должны отражать баланс интересов всех стран, а не подменяться правилами, выгодными лишь отдельным государствам, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сегодня наша задача - объединить весь потенциал межгосударственных структур для того, чтобы вернуть ценностям права их безусловный приоритет... Сделать так, чтобы общепризнанные нормы международного права отражали баланс интересов всех стран и не подменялись пресловутым "порядком, основанным на правилах", который выгоден лишь отдельным государствам", - написал Медведев в приветствии участникам Петербургского международного юридического форума.Он подчеркнул, что необходимо восстановить всеобщее уважение к ценностям права "как к наиболее прозрачному и объективному механизму обеспечения безопасности и благополучия человечества".Зампред Совбеза уверен, что участники юридического форума выработают решения, которые лягут в основу дальнейшего укрепления и сближения национальных правовых систем на основе общих ценностей права, развития ключевых юридических институтов, действующих открыто и справедливо в интересах суверенных государств.

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, россия, политика, петербургский международный юридический форум