https://ria.ru/20240626/prava-1955610212.html

Москалькова призвала реформировать систему защиты прав человека

Москалькова призвала реформировать систему защиты прав человека - РИА Новости, 26.06.2024

Москалькова призвала реформировать систему защиты прав человека

Международная система защиты прав человека должна стать одним из основных объектов реформирования, один из ключевых принципов новой архитектуры защиты прав... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:23

2024-06-26T15:23

2024-06-26T15:23

россия

татьяна москалькова

оон

в мире

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Международная система защиты прав человека должна стать одним из основных объектов реформирования, один из ключевых принципов новой архитектуры защиты прав человека - обеспечение политической нейтральности правозащитной деятельности, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В статье Москальковой, опубликованной в журнале ПМЮФ-2024, говорится, что двойные стандарты и политизация прав человека со стороны стран коллективного Запада, грубое нарушение основных принципов международного права, закрепленных во Всеобщей декларации, Уставе ООН, расшатали и обесценили международную систему защиты нрав человека. "Поэтому международная система защиты прав человека должна стать одним из основных объектов реформирования", - говорится в тексте статьи. Федеральный омбудсмен отмечает, что можно выделить семь ключевых принципов новой международной архитектуры защиты прав человека. Первый из них - обеспечение политической нейтральности правозащитной деятельности и перестройка существующих универсальных механизмов защиты прав человека. "Во-вторых, безбарьерная правозащитная среда. Необходимо обеспечить максимальный доступ всех государств и их граждан к международным правозащитным структурам… Третий принцип заключается в разнообразии правозащитных механизмов… Не менее важно равноправие и взаимное уважение интересов государств", - говорится в статье уполномоченного. Москалькова также среди принципов новой архитектуры защиты прав человека называет максимальное представительство и коллективное решение наиболее значимых вопросов, развитие международной региональной правозащитной системы, расширение практики двустороннего международного сотрудничества в защите прав человека.

https://ria.ru/20231204/putin-1913749496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, татьяна москалькова, оон, в мире, петербургский международный юридический форум