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Москалькова призвала реформировать систему защиты прав человека - РИА Новости, 26.06.2024
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15:23 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/prava-1955610212.html
Москалькова призвала реформировать систему защиты прав человека
Москалькова призвала реформировать систему защиты прав человека - РИА Новости, 26.06.2024
Москалькова призвала реформировать систему защиты прав человека
Международная система защиты прав человека должна стать одним из основных объектов реформирования, один из ключевых принципов новой архитектуры защиты прав... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:23
2024-06-26T15:23
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татьяна москалькова
оон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Международная система защиты прав человека должна стать одним из основных объектов реформирования, один из ключевых принципов новой архитектуры защиты прав человека - обеспечение политической нейтральности правозащитной деятельности, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В статье Москальковой, опубликованной в журнале ПМЮФ-2024, говорится, что двойные стандарты и политизация прав человека со стороны стран коллективного Запада, грубое нарушение основных принципов международного права, закрепленных во Всеобщей декларации, Уставе ООН, расшатали и обесценили международную систему защиты нрав человека. "Поэтому международная система защиты прав человека должна стать одним из основных объектов реформирования", - говорится в тексте статьи. Федеральный омбудсмен отмечает, что можно выделить семь ключевых принципов новой международной архитектуры защиты прав человека. Первый из них - обеспечение политической нейтральности правозащитной деятельности и перестройка существующих универсальных механизмов защиты прав человека. "Во-вторых, безбарьерная правозащитная среда. Необходимо обеспечить максимальный доступ всех государств и их граждан к международным правозащитным структурам… Третий принцип заключается в разнообразии правозащитных механизмов… Не менее важно равноправие и взаимное уважение интересов государств", - говорится в статье уполномоченного. Москалькова также среди принципов новой архитектуры защиты прав человека называет максимальное представительство и коллективное решение наиболее значимых вопросов, развитие международной региональной правозащитной системы, расширение практики двустороннего международного сотрудничества в защите прав человека.
https://ria.ru/20231204/putin-1913749496.html
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россия, татьяна москалькова, оон, в мире, петербургский международный юридический форум
Россия, Татьяна Москалькова, ООН, В мире, Петербургский международный юридический форум
Москалькова призвала реформировать систему защиты прав человека

Москалькова: международная система защиты прав человека нуждается в реформе

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Международная система защиты прав человека должна стать одним из основных объектов реформирования, один из ключевых принципов новой архитектуры защиты прав человека - обеспечение политической нейтральности правозащитной деятельности, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В статье Москальковой, опубликованной в журнале ПМЮФ-2024, говорится, что двойные стандарты и политизация прав человека со стороны стран коллективного Запада, грубое нарушение основных принципов международного права, закрепленных во Всеобщей декларации, Уставе ООН, расшатали и обесценили международную систему защиты нрав человека.
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"Поэтому международная система защиты прав человека должна стать одним из основных объектов реформирования", - говорится в тексте статьи.
Федеральный омбудсмен отмечает, что можно выделить семь ключевых принципов новой международной архитектуры защиты прав человека. Первый из них - обеспечение политической нейтральности правозащитной деятельности и перестройка существующих универсальных механизмов защиты прав человека.
"Во-вторых, безбарьерная правозащитная среда. Необходимо обеспечить максимальный доступ всех государств и их граждан к международным правозащитным структурам… Третий принцип заключается в разнообразии правозащитных механизмов… Не менее важно равноправие и взаимное уважение интересов государств", - говорится в статье уполномоченного.
Москалькова также среди принципов новой архитектуры защиты прав человека называет максимальное представительство и коллективное решение наиболее значимых вопросов, развитие международной региональной правозащитной системы, расширение практики двустороннего международного сотрудничества в защите прав человека.
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