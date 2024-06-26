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СБУ объявила в международный розыск генерала Ивана Попова - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/popov-1955535467.html
СБУ объявила в международный розыск генерала Ивана Попова
СБУ объявила в международный розыск генерала Ивана Попова - РИА Новости, 26.06.2024
СБУ объявила в международный розыск генерала Ивана Попова
Служба безопасности Украины объявила в международный розыск экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, арестованного в Москве по делу о... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:47
2024-06-26T11:47
специальная военная операция на украине
происшествия
иван попов (генерал)
россия
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила в международный розыск экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, арестованного в Москве по делу о мошенничестве, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. "Служба безопасности Украины объявила в международный розыск Попова", - сказал собеседник агентства. Адвокат добавил, что основания для объявления в розыск ему неизвестны, эту информацию он получил "по своим каналам". Ранее Буйновский сообщил РИА Новости, что Попова могут отправить в зону СВО, если соответствующее ходатайство в СК направит командующий Южным военным округом. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Попов в суде заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".
https://ria.ru/20240525/general-1948276014.html
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происшествия, иван попов (генерал), россия, служба безопасности украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Иван Попов (генерал), Россия, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ
СБУ объявила в международный розыск генерала Ивана Попова

Адвокат генерала Попова сообщил, что СБУ объявила его подзащитного в розыск

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила в международный розыск экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, арестованного в Москве по делу о мошенничестве, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
"Служба безопасности Украины объявила в международный розыск Попова", - сказал собеседник агентства. Адвокат добавил, что основания для объявления в розыск ему неизвестны, эту информацию он получил "по своим каналам".
Ранее Буйновский сообщил РИА Новости, что Попова могут отправить в зону СВО, если соответствующее ходатайство в СК направит командующий Южным военным округом.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Попов в суде заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".
Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов
СМИ: в деле экс-командующего 58-й армией Попова фигурировал другой генерал
25 мая, 03:54
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияИван Попов (генерал)РоссияСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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