СБУ объявила в международный розыск генерала Ивана Попова
Адвокат генерала Попова сообщил, что СБУ объявила его подзащитного в розыск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила в международный розыск экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, арестованного в Москве по делу о мошенничестве, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
"Служба безопасности Украины объявила в международный розыск Попова", - сказал собеседник агентства. Адвокат добавил, что основания для объявления в розыск ему неизвестны, эту информацию он получил "по своим каналам".
Ранее Буйновский сообщил РИА Новости, что Попова могут отправить в зону СВО, если соответствующее ходатайство в СК направит командующий Южным военным округом.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Попов в суде заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".