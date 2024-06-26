https://ria.ru/20240626/popov-1955535467.html

СБУ объявила в международный розыск генерала Ивана Попова

СБУ объявила в международный розыск генерала Ивана Попова - РИА Новости, 26.06.2024

СБУ объявила в международный розыск генерала Ивана Попова

Служба безопасности Украины объявила в международный розыск экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, арестованного в Москве по делу о... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:47

2024-06-26T11:47

2024-06-26T11:47

специальная военная операция на украине

происшествия

иван попов (генерал)

россия

служба безопасности украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила в международный розыск экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, арестованного в Москве по делу о мошенничестве, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. "Служба безопасности Украины объявила в международный розыск Попова", - сказал собеседник агентства. Адвокат добавил, что основания для объявления в розыск ему неизвестны, эту информацию он получил "по своим каналам". Ранее Буйновский сообщил РИА Новости, что Попова могут отправить в зону СВО, если соответствующее ходатайство в СК направит командующий Южным военным округом. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Попов в суде заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".

https://ria.ru/20240525/general-1948276014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, иван попов (генерал), россия, служба безопасности украины, вооруженные силы рф