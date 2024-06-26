https://ria.ru/20240626/pomosch-1955530641.html

Фельдшер из Сочи помогает бойцам СВО и готовится к поездке в Луганск

Фельдшер из Сочи помогает бойцам СВО и готовится к поездке в Луганск - РИА Новости, 26.06.2024

Фельдшер из Сочи помогает бойцам СВО и готовится к поездке в Луганск

Бойцы специальной военной операции регулярно получают из Сочи необходимую гуманитарную помощь, ее собирают с волонтерами, депутатами, общественниками, местными... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:33

2024-06-26T11:33

2024-06-26T11:33

надежные люди

сочи

луганская народная республика

луганск

гуманитарная помощь

сво

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СОЧИ, 26 июн – РИА Новости. Бойцы специальной военной операции регулярно получают из Сочи необходимую гуманитарную помощь, ее собирают с волонтерами, депутатами, общественниками, местными бизнесменами, последний раз отправляли стройматериалы и продукты, сейчас проводится подготовка к очередной поездке в Луганскую область, рассказала РИА Новости фельдшер скорой помощи Валентина Кротько. Как говорит Кротько, она имеет к новым регионам самое непосредственное отношение, там проживают ее родные. Она организует гуманитарные посылки, совмещая это с рабочими сменами в скорой помощи курорта. Помощь регулярно отправляется машинами в зоны специальной военной операции, часто фельдшер сама отвозит посылки по адресам. Везут не только еду и предметы быта, но и медицинские принадлежности. "В пятницу мы едем в Луганскую народную республику, целая машина груза у нас с Цейтер Татьяной Алексеевной (директор совхоза "Победа", волонтер - ред.). Перед этим были в Донецке, туда отвозили гуманитарную помощь. В начале марта мы отправили целую машину стройматериалов, нам помогают все люди, семья из Дагомыса стройматериалы подготовила", - сказала Кротько. Как отмечает фельдшер, строительные материалы для возведения блиндажей нередко достаются от организаторов крупных форумов, которые проводятся в Сочи, жители города привозят волонтерам для отправки вещи, продукты, деньги. "Хотелось бы сказать отдельно про семью (живущую в поселке Дагомыс Сочи - ред.), которая помогает со стройматериалами, им солдаты даже передавали благодарность. Семья отправляла доски, ДСП, бензопилы, шуруповерты - все для строительства, семья Орловых помогала хорошо, бабушка и внук Вова Орлов, тоже получил благодарность от бойцов", - сказала Кротько. На заявки, которые поступают от участников спецоперации, реагируют депутаты городского собрания Сочи, выступающие под председательством Виктора Филонова и крупного инвестора, руководителя компании "Десо" Анны Невзоровой, добавила собеседница агентства. Кротько убеждена, партия гуманитарной помощи из Сочи в новые регионы РФ не последняя, заявки от российских солдат будут обрабатываться, пожелания учтут, необходимое соберут и доставят по адресам, заключила фельдшер.

https://ria.ru/20240625/pomosch-1955245781.html

https://ria.ru/20240624/pomosch-1955057298.html

сочи

луганская народная республика

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сочи, луганская народная республика, луганск, гуманитарная помощь, сво