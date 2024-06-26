https://ria.ru/20240626/pogoda-1955434179.html

"Все началось с фильма". Российские ученые нашли способ усмирить погоду

"Все началось с фильма". Российские ученые нашли способ усмирить погоду - РИА Новости, 26.06.2024

"Все началось с фильма". Российские ученые нашли способ усмирить погоду

Специалисты создали теорию формирования атмосферных вихрей и объяснили, как можно предотвращать ураганы. О том, получится ли воплотить идею в жизнь, — в... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T08:00

2024-06-26T08:00

2024-06-26T08:03

наука

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Антонина Матвеева. Специалисты создали теорию формирования атмосферных вихрей и объяснили, как можно предотвращать ураганы. О том, получится ли воплотить идею в жизнь, — в материале РИА Новости."Гибли люди"Работа над проектом началась еще в 2008-м. Профессор и доктор физико-математических наук Снежинского института (Челябинская область) Сергей Баутин возглавил научную группу и основал школу при учебном учреждении, где исследовали разрушительные климатические явления."Однажды увидел документальный фильм про торнадо, — вспоминает он в беседе с РИА Новости. — Там затрагивали причину его возникновения, рассказывали, что гибнут люди. Я понял, что задачи, которыми я занимался, описывают течения, в основе которых лежат те же теоретические законы. Решил попробовать разрешить проблему с помощью наработанных методов".В последнее время вопрос природных катаклизмов действительно стоит остро. Так, из-за недавнего урагана, который прошел в июне в Москве, пострадали десять человек, двое погибли. Аналогичный инцидент был в мае: буря в Черкесске унесла жизнь одного, еще шестеро получили увечья. По словам климатологов, такие экстремальные феномены в России будут лишь учащаться.Для борьбы с проблемой ученые из Снежинского института вывели газодинамическую теорию восходящих закрученных потоков. Согласно ей, атмосферные вихри, образующиеся под действием циклонов, формируются из-за силы инерции вращения Земли вокруг собственной оси.Масса планеты огромна (примерно 5,976 секстиллиона тонн), и, несмотря на медленное движение, скорости хватает для того, чтобы большой поток воздуха над ровной поверхностью превратился в вихрь. При этом в Северном полушарии природные вихри закручиваются против часовой стрелки, а в Южном — наоборот.Расчеты впервые показали количество энергии, которая сопровождает движение тайфуна, добавляет сотрудник научной группы, заведующая кафедрой высшей и прикладной математики института Ирина Крутова.Мощный взрывНа этом математики не остановились. На основе расчетов вывели гипотезу: разрушить смерчи возможно.Как выяснилось, если произвести взрывы по окружности центра воздушного катаклизма, его развитие можно предотвратить. По словам Баутина, несмотря на разные виды, формы и масштаб, в их основе лежат одни и те же законы природы. А значит, на них априори можно повлиять.Главное — чтобы взрывы были в нужных местах и достаточной мощности. Их можно произвести на любой стадии развития смерча, но лишь после необходимых расчетов. Сила воздействия должна быть очень большой: взорвать нужно примерно 50 зарядов суммарной мощностью около четырех килотонн, что равносильно ядерной бомбе.Однако если знать скорость восходящего потока вокруг центра циклона, а также его параметры и расстояние, то можно обойтись меньшей мощностью."С точки зрения современных военных знаний это выполнимая задача. Необходим взрыв любым проверенным и доступным для этих целей объектом. Вопрос в ресурсах и желании. Также нужно одобрение силовых структур. Какие у них возможности, какая ситуация в государстве", — говорит профессор.Таким образом можно подобрать и взрывное устройство, обладающее существенно меньшим выходом энергии, чтобы остановить вихрь, воздействуя только на восходящее движение катаклизма.Вихревые электростанцииСейчас ученые изучают циклоны на чистом энтузиазме, без дополнительного финансирования. Параллельно занимаются студентами. Тем не менее стараются своими силами доказать, что идею можно воплотить в жизнь.Например, они воссоздали торнадо с помощью напора жидкости, обычной водопроводной трубы и своих расчетов. И попробовали предотвратить его внутри конструкции.Во время исследования математики сделали еще одно открытие — предложили концепцию вихревой электростанции, которая может стать альтернативой современным источникам энергии."Изучив движение воздуха в тайфуне, можно получить аналог искусственным путем и добывать из него энергию. Мощный вентилятор создает восходящий воздушный поток, когда тот начинает закручиваться. Можно заставить крутить устройство с горизонтально расположенными лопастями", — рассказывает Баутин.Ирина Крутова добавляет, что исследования продолжаются и у проекта большой потенциал."Сейчас мы активно изучаем ландшафтную зону земли на различных высотах. Чем интенсивнее торнадо — тем выше эта часть", — поясняет она.Кроме того, ученые бросают все силы на моделирование катаклизмов в лаборатории. Чем точнее они воспроизведут их действие, тем больше людей удастся спасти.

https://ria.ru/20240612/chernila-1952270904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60