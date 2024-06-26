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Допсостав направили для вывоза пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми

Допсостав направили для вывоза пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми - РИА Новости, 26.06.2024

Допсостав направили для вывоза пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми

Дополнительный состав направлен для вывоза пассажиров сошедшего с рельсов поезда "Воркута-Новороссийск", сообщает РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T23:48

2024-06-26T23:48

2024-06-26T23:58

сход пассажирского поезда с рельс в коми

ржд

происшествия

воркута

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дополнительный состав направлен для вывоза пассажиров сошедшего с рельсов поезда "Воркута-Новороссийск", сообщает РЖД в Telegram-канале."Дополнительный состав направлен для вывоза пассажиров поезда №511 Воркута – Новороссийск", - говорится в сообщении.Уточняется, что в связи с выявлением размыва пути ещё на одном участке в 2,5 км от схода вывод группы из 5 вагонов с пассажирами поезда №511 был остановлен.

воркута

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей. 2024-06-26T23:48 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сход пассажирского поезда с рельс в коми, ржд, происшествия, видео, воркута