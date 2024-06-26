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Допсостав направили для вывоза пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми
Допсостав направили для вывоза пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми - РИА Новости, 26.06.2024
Допсостав направили для вывоза пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми
Дополнительный состав направлен для вывоза пассажиров сошедшего с рельсов поезда "Воркута-Новороссийск", сообщает РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:48
2024-06-26T23:48
2024-06-26T23:58
сход пассажирского поезда с рельс в коми
ржд
происшествия
воркута
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дополнительный состав направлен для вывоза пассажиров сошедшего с рельсов поезда "Воркута-Новороссийск", сообщает РЖД в Telegram-канале."Дополнительный состав направлен для вывоза пассажиров поезда №511 Воркута – Новороссийск", - говорится в сообщении.Уточняется, что в связи с выявлением размыва пути ещё на одном участке в 2,5 км от схода вывод группы из 5 вагонов с пассажирами поезда №511 был остановлен.
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Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск
Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей.
2024-06-26T23:48
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сход пассажирского поезда с рельс в коми, ржд, происшествия, видео, воркута
Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, РЖД, Происшествия, Воркута
Допсостав направили для вывоза пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми
РЖД: допсостав направили для вывоза пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми