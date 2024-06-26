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Два вертолета вылетели для помощи пострадавшим при сходе вагонов в Коми
Два вертолета вылетели для помощи пострадавшим при сходе вагонов в Коми - РИА Новости, 26.06.2024
Два вертолета вылетели для помощи пострадавшим при сходе вагонов в Коми
Для помощи пострадавшим при сходе вагонов поезда в Коми вылетело два санборта МИ-8МТВ из Усинска, к вылету готовятся еще санборты из Сыктывкара и Ухты, сообщило РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T21:46
2024-06-26T21:46
2024-06-26T21:47
происшествия
усинск
сыктывкар
ухта
владимир уйба
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Для помощи пострадавшим при сходе вагонов поезда в Коми вылетело два санборта МИ-8МТВ из Усинска, к вылету готовятся еще санборты из Сыктывкара и Ухты, сообщило министерство здравоохранения республики. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы. "Добраться до поезда автомобильным транспортом не представляется возможным поскольку место происшествия располагается среди леса. Для помощи пострадавшим в 20.15 вылетело два санборта МИ-8МТВ из Усинска. Сейчас к вылету готовятся санборты из Сыктывкара и Ухты", - говорится в сообщении. На бортах находятся реанимационные бригады и врачи скорой медицинской помощи: хирурги, травматологи, реаниматологи. Также сообщается, что по поручению главы Республики Коми Владимира Уйбы сформированы четыре бригады скорой медицинской помощи из Интинской центральной районной больницы, которые, в настоящее время, направляется на пожарном поезде до места происшествия.
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Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск
Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей.
2024-06-26T21:46
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происшествия, усинск, сыктывкар, ухта, владимир уйба, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Усинск, Сыктывкар, Ухта, Владимир Уйба, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Два вертолета вылетели для помощи пострадавшим при сходе вагонов в Коми
Минздрав: 2 вертолета вылетели для помощи пострадавшим при сходе вагонов в Коми