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Власти рассказали о состоянии пострадавших после схода поезда в Коми

Власти рассказали о состоянии пострадавших после схода поезда в Коми - РИА Новости, 26.06.2024

Власти рассказали о состоянии пострадавших после схода поезда в Коми

Около 10 пассажиров поезда Воркута – Новороссийск из числа пострадавших при сходе его вагонов с рельсов, находятся в тяжелом состоянии, сообщили власти Воркуты. РИА Новости, 26.06.2024

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2024-06-26T21:08

воркута

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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новороссийск

инта

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Около 10 пассажиров поезда Воркута – Новороссийск из числа пострадавших при сходе его вагонов с рельсов, находятся в тяжелом состоянии, сообщили власти Воркуты.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы."Ждем списки пострадавших в аварии. "Тяжелых" около 10 человек", – сообщает администрация Воркуты в своем Telegram-канале.Ранее власти Воркуты со ссылкой на данные с места происшествия мэра Инты Владимира Киселева сообщали об около 20 пострадавших, в том числе троих в тяжелом состоянии.

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новороссийск

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Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей. 2024-06-26T20:54 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воркута, сход пассажирского поезда с рельс в коми, происшествия, новороссийск, инта, видео