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Власти Инты назвали возможную причину схода поезда в Коми
Власти Инты назвали возможную причину схода поезда в Коми - РИА Новости, 26.06.2024
Власти Инты назвали возможную причину схода поезда в Коми
В поезде Воркута – Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в Коми, ехали 232 человека, сообщает администрация муниципального образования "Инта". РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T19:54
2024-06-26T19:54
2024-06-26T20:02
сход пассажирского поезда с рельс в коми
происшествия
инта
воркута
новороссийск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. В поезде Воркута – Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в Коми, ехали 232 человека, сообщает администрация муниципального образования "Инта"."Всего в составе 14 вагонов, девять из них перевернулись, в поезде ехали 232 человека. Предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240626/postradavshie-1955691300.html
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сход пассажирского поезда с рельс в коми, происшествия, инта, воркута, новороссийск
Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Происшествия, Инта, Воркута, Новороссийск
Власти Инты назвали возможную причину схода поезда в Коми
Власти Инты: сход вагонов поезда в Коми мог произойти из-за подмыва путей