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Подполье сообщило о мощном взрыве к востоку от Сум

Подполье сообщило о мощном взрыве к востоку от Сум - РИА Новости, 26.06.2024

Подполье сообщило о мощном взрыве к востоку от Сум

На востоке от украинского города Сумы прозвучал мощный взрыв с повторной детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T00:38

2024-06-26T00:38

2024-06-26T02:04

специальная военная операция на украине

сумы

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сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. На востоке от украинского города Сумы прозвучал мощный взрыв с повторной детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."На востоке от Сум - мощный взрыв с большой повторной детонацией. Слышно даже в Сумах. Жители Сум пишут, что на выезд из города полетели около десятка "скорых", с ними несколько пикапов с мигалками и военными номерами. Скорее всего, СБУ", - рассказал собеседник агентства.Украинские СМИ ранее сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги.

https://ria.ru/20240619/ukraina-1953981513.html

сумы

сумская область

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сумы, сумская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев