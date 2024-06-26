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Подполье сообщило о мощном взрыве к востоку от Сум
Подполье сообщило о мощном взрыве к востоку от Сум - РИА Новости, 26.06.2024
Подполье сообщило о мощном взрыве к востоку от Сум
На востоке от украинского города Сумы прозвучал мощный взрыв с повторной детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T00:38
2024-06-26T00:38
2024-06-26T02:04
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вооруженные силы рф
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. На востоке от украинского города Сумы прозвучал мощный взрыв с повторной детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."На востоке от Сум - мощный взрыв с большой повторной детонацией. Слышно даже в Сумах. Жители Сум пишут, что на выезд из города полетели около десятка "скорых", с ними несколько пикапов с мигалками и военными номерами. Скорее всего, СБУ", - рассказал собеседник агентства.Украинские СМИ ранее сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги.
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Специальная военная операция на Украине, Сумы, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев
Подполье сообщило о мощном взрыве к востоку от Сум
Подполье: мощный взрыв с повторной детонацией прогремел к востоку от Сум