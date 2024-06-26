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Подполье сообщило о мощном взрыве к востоку от Сум - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:38 26.06.2024 (обновлено: 02:04 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/podpole-1955466824.html
Подполье сообщило о мощном взрыве к востоку от Сум
Подполье сообщило о мощном взрыве к востоку от Сум - РИА Новости, 26.06.2024
Подполье сообщило о мощном взрыве к востоку от Сум
На востоке от украинского города Сумы прозвучал мощный взрыв с повторной детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T00:38
2024-06-26T02:04
специальная военная операция на украине
сумы
сумская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. На востоке от украинского города Сумы прозвучал мощный взрыв с повторной детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."На востоке от Сум - мощный взрыв с большой повторной детонацией. Слышно даже в Сумах. Жители Сум пишут, что на выезд из города полетели около десятка "скорых", с ними несколько пикапов с мигалками и военными номерами. Скорее всего, СБУ", - рассказал собеседник агентства.Украинские СМИ ранее сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240619/ukraina-1953981513.html
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сумы, сумская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев
Подполье сообщило о мощном взрыве к востоку от Сум

Подполье: мощный взрыв с повторной детонацией прогремел к востоку от Сум

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. На востоке от украинского города Сумы прозвучал мощный взрыв с повторной детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"На востоке от Сум - мощный взрыв с большой повторной детонацией. Слышно даже в Сумах. Жители Сум пишут, что на выезд из города полетели около десятка "скорых", с ними несколько пикапов с мигалками и военными номерами. Скорее всего, СБУ", - рассказал собеседник агентства.
Украинские СМИ ранее сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги.
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19 июня, 14:27
 
Специальная военная операция на УкраинеСумыСумская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСергей Лебедев
 
 
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