https://ria.ru/20240626/podpole-1955466325.html
Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 26.06.2024
Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в Николаевской области
Вооруженные силы России нанесли удар в направлении поселка Весяное, расположенного напротив Николаева через реку Юный Бут, где располагался батальон с... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T00:30
2024-06-26T00:30
2024-06-26T00:38
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666150_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9bc1d7f63b53998a66bb307d27a713de.jpg
ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в направлении поселка Весяное, расположенного напротив Николаева через реку Юный Бут, где располагался батальон с военнослужащими ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Около полуночи был нанесен удар в направлении поселка Весяное. По данным сопротивления, там базируется один из батальонов ВСУ. В Николаеве отключен свет, по этому подробности будут к утру", — сказал собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240625/minoborony-1955304988.html
николаевская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666150_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ba5fccef26292306e2a54fe888703657.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в Николаевской области
Подполье: удар нанесен по расположению батальона ВСУ в поселке Весяное