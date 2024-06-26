https://ria.ru/20240626/podpole-1955466325.html

Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в Николаевской области

Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 26.06.2024

Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в Николаевской области

Вооруженные силы России нанесли удар в направлении поселка Весяное, расположенного напротив Николаева через реку Юный Бут, где располагался батальон с... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T00:30

2024-06-26T00:30

2024-06-26T00:38

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ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в направлении поселка Весяное, расположенного напротив Николаева через реку Юный Бут, где располагался батальон с военнослужащими ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Около полуночи был нанесен удар в направлении поселка Весяное. По данным сопротивления, там базируется один из батальонов ВСУ. В Николаеве отключен свет, по этому подробности будут к утру", — сказал собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240625/minoborony-1955304988.html

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николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, безопасность