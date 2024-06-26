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Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:30 26.06.2024 (обновлено: 00:38 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/podpole-1955466325.html
Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 26.06.2024
Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в Николаевской области
Вооруженные силы России нанесли удар в направлении поселка Весяное, расположенного напротив Николаева через реку Юный Бут, где располагался батальон с... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T00:30
2024-06-26T00:38
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
безопасность
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ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в направлении поселка Весяное, расположенного напротив Николаева через реку Юный Бут, где располагался батальон с военнослужащими ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Около полуночи был нанесен удар в направлении поселка Весяное. По данным сопротивления, там базируется один из батальонов ВСУ. В Николаеве отключен свет, по этому подробности будут к утру", — сказал собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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николаевская область
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николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в Николаевской области

Подполье: удар нанесен по расположению батальона ВСУ в поселке Весяное

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в направлении поселка Весяное, расположенного напротив Николаева через реку Юный Бут, где располагался батальон с военнослужащими ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Около полуночи был нанесен удар в направлении поселка Весяное. По данным сопротивления, там базируется один из батальонов ВСУ. В Николаеве отключен свет, по этому подробности будут к утру", — сказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
Вчера, 13:14
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраинаБезопасность
 
 
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