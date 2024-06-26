https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955666512.html
Яровая призвала защитить граждан от анонимных преступлений
Яровая призвала защитить граждан от анонимных преступлений - РИА Новости, 26.06.2024
Яровая призвала защитить граждан от анонимных преступлений
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что нужно сформировать такие нормы права, которые защитят граждан от анонимно совершаемых преступлений. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:02
2024-06-26T18:02
2024-06-26T20:34
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что нужно сформировать такие нормы права, которые защитят граждан от анонимно совершаемых преступлений. "И до тех пор, пока будет сохраняться анонимность в сфере реально существующих человеческих отношений, мы с вами всегда будем иметь дело с непредсказуемым преступником, с преступником трудноуязвимым и трудновыявляемым. Поэтому нам предстоит как обществу давать ответы на вопросы, какой ценностный ориентир наш. Наш ценностный ориентир - открытое, честное, доброжелательное взаимодействие", - сказала Яровая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). По мнению вице-спикера ГД, вся система права подлежит трансформации, поскольку классические нормы права и классические составы преступлений давно изменились. Это, в свою очередь, произошло из-за того, что появились новые формы совершения и новые орудия преступлений, которые "мудрецами однополярного мира хитро названы виртуальными, но они никакие не виртуальные, они вполне реальные", отметила Яровая. Также депутат считает, что Украина - это орудие преступления, созданное Соединенными Штатами в их собственных интересах. "И это пример того, как манипулятивные действия через сознание человека и через национальную элиту, которая предала интересы своего народа и своей страны на Украине, сформировалаи плацдарм и полигон для реализации новой неонацистской политики, идеологии агрессии и прямых военных действий", - подчеркнула Яровая. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20231218/prestupnost-1916409000.html
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технологии, украина, ирина яровая, госдума рф, петербургский международный юридический форум
Технологии, Украина, Ирина Яровая, Госдума РФ, Петербургский международный юридический форум
Яровая призвала защитить граждан от анонимных преступлений
Яровая призвала сформировать нормы права, защищающие от анонимных преступлений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что нужно сформировать такие нормы права, которые защитят граждан от анонимно совершаемых преступлений.
"И до тех пор, пока будет сохраняться анонимность в сфере реально существующих человеческих отношений, мы с вами всегда будем иметь дело с непредсказуемым преступником, с преступником трудноуязвимым и трудновыявляемым. Поэтому нам предстоит как обществу давать ответы на вопросы, какой ценностный ориентир наш. Наш ценностный ориентир - открытое, честное, доброжелательное взаимодействие", - сказала Яровая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
По мнению вице-спикера ГД, вся система права подлежит трансформации, поскольку классические нормы права и классические составы преступлений давно изменились. Это, в свою очередь, произошло из-за того, что появились новые формы совершения и новые орудия преступлений, которые "мудрецами однополярного мира хитро названы виртуальными, но они никакие не виртуальные, они вполне реальные", отметила Яровая.
Также депутат считает, что Украина
- это орудие преступления, созданное Соединенными Штатами в их собственных интересах.
"И это пример того, как манипулятивные действия через сознание человека и через национальную элиту, которая предала интересы своего народа и своей страны на Украине, сформировалаи плацдарм и полигон для реализации новой неонацистской политики, идеологии агрессии и прямых военных действий", - подчеркнула Яровая.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.