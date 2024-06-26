https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955666512.html

Яровая призвала защитить граждан от анонимных преступлений

Яровая призвала защитить граждан от анонимных преступлений - РИА Новости, 26.06.2024

Яровая призвала защитить граждан от анонимных преступлений

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что нужно сформировать такие нормы права, которые защитят граждан от анонимно совершаемых преступлений. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:02

2024-06-26T18:02

2024-06-26T20:34

технологии

украина

ирина яровая

госдума рф

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что нужно сформировать такие нормы права, которые защитят граждан от анонимно совершаемых преступлений. "И до тех пор, пока будет сохраняться анонимность в сфере реально существующих человеческих отношений, мы с вами всегда будем иметь дело с непредсказуемым преступником, с преступником трудноуязвимым и трудновыявляемым. Поэтому нам предстоит как обществу давать ответы на вопросы, какой ценностный ориентир наш. Наш ценностный ориентир - открытое, честное, доброжелательное взаимодействие", - сказала Яровая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). По мнению вице-спикера ГД, вся система права подлежит трансформации, поскольку классические нормы права и классические составы преступлений давно изменились. Это, в свою очередь, произошло из-за того, что появились новые формы совершения и новые орудия преступлений, которые "мудрецами однополярного мира хитро названы виртуальными, но они никакие не виртуальные, они вполне реальные", отметила Яровая. Также депутат считает, что Украина - это орудие преступления, созданное Соединенными Штатами в их собственных интересах. "И это пример того, как манипулятивные действия через сознание человека и через национальную элиту, которая предала интересы своего народа и своей страны на Украине, сформировалаи плацдарм и полигон для реализации новой неонацистской политики, идеологии агрессии и прямых военных действий", - подчеркнула Яровая. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20231218/prestupnost-1916409000.html

https://ria.ru/20240123/proekt-1922951334.html

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технологии, украина, ирина яровая, госдума рф, петербургский международный юридический форум