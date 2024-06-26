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Медведев примет участие в пленарном заседании ПМЮФ - РИА Новости, 26.06.2024
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12:24 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955548624.html
Медведев примет участие в пленарном заседании ПМЮФ
Медведев примет участие в пленарном заседании ПМЮФ - РИА Новости, 26.06.2024
Медведев примет участие в пленарном заседании ПМЮФ
Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев примет участие в пленарном заседании XII Петербургского международного юридического форума, которое РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:24
2024-06-26T12:24
россия
намибия
дмитрий медведев
елена довгань
единая россия
оон
петербургский международный юридический форум
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев примет участие в пленарном заседании XII Петербургского международного юридического форума, которое пройдет в четверг, 27 июня, сообщили организаторы мероприятия "Росконгресс". "Пленарное заседание XII Петербургского международного юридического форума состоится 27 июня 2024 года. В пленарном заседании ПМЮФ-2024 по традиции примет участие заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев", - говорится в сообщении. Тема пленарной сессии - "Право - основа глобального равновесия". Спикерами выступят также министр юстиции Республики Куба Оскар Мануэль Сильвера Мартинес, генеральный прокурор республики Намибии Фестус Мбандека, почетный профессор Таллинского университета, член и экс-президент Института международного права Рейн Мюллерсон и специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань. Модератором заседания станет телеведущая Александра Суворова.
https://ria.ru/20240626/roskongress-1955534026.html
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россия, намибия, дмитрий медведев, елена довгань, единая россия, оон, петербургский международный юридический форум
Россия, Намибия, Дмитрий Медведев, Елена Довгань, Единая Россия, ООН, Петербургский международный юридический форум
Медведев примет участие в пленарном заседании ПМЮФ

Дмитрий Медведев примет участие в пленарном заседании ПМЮФ 27 июня

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев примет участие в пленарном заседании XII Петербургского международного юридического форума, которое пройдет в четверг, 27 июня, сообщили организаторы мероприятия "Росконгресс".
"Пленарное заседание XII Петербургского международного юридического форума состоится 27 июня 2024 года. В пленарном заседании ПМЮФ-2024 по традиции примет участие заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев", - говорится в сообщении.
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11:42
Тема пленарной сессии - "Право - основа глобального равновесия". Спикерами выступят также министр юстиции Республики Куба Оскар Мануэль Сильвера Мартинес, генеральный прокурор республики Намибии Фестус Мбандека, почетный профессор Таллинского университета, член и экс-президент Института международного права Рейн Мюллерсон и специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань.
Модератором заседания станет телеведущая Александра Суворова.
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12:10
 
РоссияНамибияДмитрий МедведевЕлена ДовганьЕдиная РоссияООНПетербургский международный юридический форум
 
 
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