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Медведев примет участие в пленарном заседании ПМЮФ
Медведев примет участие в пленарном заседании ПМЮФ - РИА Новости, 26.06.2024
Медведев примет участие в пленарном заседании ПМЮФ
Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев примет участие в пленарном заседании XII Петербургского международного юридического форума, которое РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:24
2024-06-26T12:24
2024-06-26T12:24
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев примет участие в пленарном заседании XII Петербургского международного юридического форума, которое пройдет в четверг, 27 июня, сообщили организаторы мероприятия "Росконгресс". "Пленарное заседание XII Петербургского международного юридического форума состоится 27 июня 2024 года. В пленарном заседании ПМЮФ-2024 по традиции примет участие заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев", - говорится в сообщении. Тема пленарной сессии - "Право - основа глобального равновесия". Спикерами выступят также министр юстиции Республики Куба Оскар Мануэль Сильвера Мартинес, генеральный прокурор республики Намибии Фестус Мбандека, почетный профессор Таллинского университета, член и экс-президент Института международного права Рейн Мюллерсон и специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань. Модератором заседания станет телеведущая Александра Суворова.
https://ria.ru/20240626/roskongress-1955534026.html
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россия, намибия, дмитрий медведев, елена довгань, единая россия, оон, петербургский международный юридический форум
Россия, Намибия, Дмитрий Медведев, Елена Довгань, Единая Россия, ООН, Петербургский международный юридический форум
Медведев примет участие в пленарном заседании ПМЮФ
Дмитрий Медведев примет участие в пленарном заседании ПМЮФ 27 июня