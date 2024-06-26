https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955525159.html
На ПМЮФ договорились о сотрудничестве с представителями Армении и Таиланда
На ПМЮФ договорились о сотрудничестве с представителями Армении и Таиланда - РИА Новости, 26.06.2024
На ПМЮФ договорились о сотрудничестве с представителями Армении и Таиланда
Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов и глава службы обеспечения принудительного исполнения Армении Арсен Мнацаканян на... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:13
2024-06-26T11:13
2024-06-26T11:13
петербургский международный юридический форум 2018
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798403401_0:211:3034:1918_1920x0_80_0_0_516e1d263efcd7ab8cff21b34502efc1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов и глава службы обеспечения принудительного исполнения Армении Арсен Мнацаканян на полях ПМЮФ подписали программы сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости. Аристов и Мнацаканян подписали программы сотрудничества между ведомствами, которые рассчитаны на укрепление взаимодействия двух государств в сфере принудительного исполнения. Также Аристов и руководитель департамента правового исполнения минюста Таиланда Сиксан Суксанг подписали программу сотрудничества, которая рассчитана на укрепление взаимодействия между приставами двух стран. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
https://ria.ru/20230513/pocherk-1871509466.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798403401_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b4145e16c442ef00bc669105003273f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный юридический форум 2018
Петербургский международный юридический форум 2018
На ПМЮФ договорились о сотрудничестве с представителями Армении и Таиланда
Главы ФССП России и Армении, Таиланда на ПМЮФ подписали программы сотрудничества
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов и глава службы обеспечения принудительного исполнения Армении Арсен Мнацаканян на полях ПМЮФ подписали программы сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости.
Аристов и Мнацаканян подписали программы сотрудничества между ведомствами, которые рассчитаны на укрепление взаимодействия двух государств в сфере принудительного исполнения.
Также Аристов и руководитель департамента правового исполнения минюста Таиланда
Сиксан Суксанг подписали программу сотрудничества, которая рассчитана на укрепление взаимодействия между приставами двух стран.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.