https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955525159.html

На ПМЮФ договорились о сотрудничестве с представителями Армении и Таиланда

На ПМЮФ договорились о сотрудничестве с представителями Армении и Таиланда - РИА Новости, 26.06.2024

На ПМЮФ договорились о сотрудничестве с представителями Армении и Таиланда

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов и глава службы обеспечения принудительного исполнения Армении Арсен Мнацаканян на... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:13

2024-06-26T11:13

2024-06-26T11:13

петербургский международный юридический форум 2018

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов и глава службы обеспечения принудительного исполнения Армении Арсен Мнацаканян на полях ПМЮФ подписали программы сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости. Аристов и Мнацаканян подписали программы сотрудничества между ведомствами, которые рассчитаны на укрепление взаимодействия двух государств в сфере принудительного исполнения. Также Аристов и руководитель департамента правового исполнения минюста Таиланда Сиксан Суксанг подписали программу сотрудничества, которая рассчитана на укрепление взаимодействия между приставами двух стран. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.

https://ria.ru/20230513/pocherk-1871509466.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петербургский международный юридический форум 2018