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На ПМЮФ договорились о сотрудничестве с представителями Армении и Таиланда - РИА Новости, 26.06.2024
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11:13 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955525159.html
На ПМЮФ договорились о сотрудничестве с представителями Армении и Таиланда
На ПМЮФ договорились о сотрудничестве с представителями Армении и Таиланда - РИА Новости, 26.06.2024
На ПМЮФ договорились о сотрудничестве с представителями Армении и Таиланда
Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов и глава службы обеспечения принудительного исполнения Армении Арсен Мнацаканян на... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:13
2024-06-26T11:13
петербургский международный юридический форум 2018
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов и глава службы обеспечения принудительного исполнения Армении Арсен Мнацаканян на полях ПМЮФ подписали программы сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости. Аристов и Мнацаканян подписали программы сотрудничества между ведомствами, которые рассчитаны на укрепление взаимодействия двух государств в сфере принудительного исполнения. Также Аристов и руководитель департамента правового исполнения минюста Таиланда Сиксан Суксанг подписали программу сотрудничества, которая рассчитана на укрепление взаимодействия между приставами двух стран. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
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петербургский международный юридический форум 2018
Петербургский международный юридический форум 2018
На ПМЮФ договорились о сотрудничестве с представителями Армении и Таиланда

Главы ФССП России и Армении, Таиланда на ПМЮФ подписали программы сотрудничества

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип Петербургского международного юридического форума на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Логотип Петербургского международного юридического форума на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Логотип Петербургского международного юридического форума на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов и глава службы обеспечения принудительного исполнения Армении Арсен Мнацаканян на полях ПМЮФ подписали программы сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости.
Аристов и Мнацаканян подписали программы сотрудничества между ведомствами, которые рассчитаны на укрепление взаимодействия двух государств в сфере принудительного исполнения.
Также Аристов и руководитель департамента правового исполнения минюста Таиланда Сиксан Суксанг подписали программу сотрудничества, которая рассчитана на укрепление взаимодействия между приставами двух стран.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
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