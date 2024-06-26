https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955508442.html

Путин поприветствовал участников и гостей ПМЮФ

Путин поприветствовал участников и гостей ПМЮФ - РИА Новости, 26.06.2024

Путин поприветствовал участников и гостей ПМЮФ

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Петербургского международного юридического форума, отметив, что Россия... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T10:04

2024-06-26T10:04

2024-06-26T10:23

петербургский юридический форум

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Петербургского международного юридического форума, отметив, что Россия отстаивает принцип верховенства закона как во внутригосударственной жизни, так и на международной арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Приветствую вас на XII Петербургском международном юридическом форуме. Благодаря насыщенной повестке и представительному составу участников ваши встречи стали значимым общественным событием. В ходе содержательных дискуссий известные учёные-правоведы, эксперты и практикующие юристы обмениваются опытом, обсуждают законодательные новации и инициативы, расширяют профессиональные контакты. Россия неизменно отстаивает принцип верховенства закона как во внутригосударственной жизни, так и на международной арене", - говорится в телеграмме.Российский лидер убеждён, что в современных условиях именно общепризнанные юридические нормы остаются прочным фундаментом, на котором должна строиться работа по укреплению стабильности на планете, защите суверенитета и территориальной целостности государств, прав и свобод человека и гражданина, отмечается в сообщении."Ключевая роль права неоспорима и в решении глобальных и региональных проблем, развитии экономических и гуманитарных связей и, конечно, в борьбе с общими угрозами", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240626/rossiya-1955506689.html

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

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петербургский юридический форум, россия, владимир путин