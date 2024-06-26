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Путин поприветствовал участников и гостей ПМЮФ - РИА Новости, 26.06.2024
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10:04 26.06.2024 (обновлено: 10:23 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955508442.html
Путин поприветствовал участников и гостей ПМЮФ
Путин поприветствовал участников и гостей ПМЮФ - РИА Новости, 26.06.2024
Путин поприветствовал участников и гостей ПМЮФ
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Петербургского международного юридического форума, отметив, что Россия... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:04
2024-06-26T10:23
петербургский юридический форум
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Петербургского международного юридического форума, отметив, что Россия отстаивает принцип верховенства закона как во внутригосударственной жизни, так и на международной арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Приветствую вас на XII Петербургском международном юридическом форуме. Благодаря насыщенной повестке и представительному составу участников ваши встречи стали значимым общественным событием. В ходе содержательных дискуссий известные учёные-правоведы, эксперты и практикующие юристы обмениваются опытом, обсуждают законодательные новации и инициативы, расширяют профессиональные контакты. Россия неизменно отстаивает принцип верховенства закона как во внутригосударственной жизни, так и на международной арене", - говорится в телеграмме.Российский лидер убеждён, что в современных условиях именно общепризнанные юридические нормы остаются прочным фундаментом, на котором должна строиться работа по укреплению стабильности на планете, защите суверенитета и территориальной целостности государств, прав и свобод человека и гражданина, отмечается в сообщении."Ключевая роль права неоспорима и в решении глобальных и региональных проблем, развитии экономических и гуманитарных связей и, конечно, в борьбе с общими угрозами", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240626/rossiya-1955506689.html
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петербургский юридический форум, россия, владимир путин
Петербургский юридический форум, Россия, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников и гостей ПМЮФ

Путин гостям юрфорума в Петербурге: РФ отстаивает принцип верховенства закона

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам пленарного заседания X Петербургского международного юридического форума
Президент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам пленарного заседания X Петербургского международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам пленарного заседания X Петербургского международного юридического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Петербургского международного юридического форума, отметив, что Россия отстаивает принцип верховенства закона как во внутригосударственной жизни, так и на международной арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Приветствую вас на XII Петербургском международном юридическом форуме. Благодаря насыщенной повестке и представительному составу участников ваши встречи стали значимым общественным событием. В ходе содержательных дискуссий известные учёные-правоведы, эксперты и практикующие юристы обмениваются опытом, обсуждают законодательные новации и инициативы, расширяют профессиональные контакты. Россия неизменно отстаивает принцип верховенства закона как во внутригосударственной жизни, так и на международной арене", - говорится в телеграмме.
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Российский лидер убеждён, что в современных условиях именно общепризнанные юридические нормы остаются прочным фундаментом, на котором должна строиться работа по укреплению стабильности на планете, защите суверенитета и территориальной целостности государств, прав и свобод человека и гражданина, отмечается в сообщении.
«
"Ключевая роль права неоспорима и в решении глобальных и региональных проблем, развитии экономических и гуманитарных связей и, конечно, в борьбе с общими угрозами", - подчеркнул Путин.
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Петербургский юридический форумРоссияВладимир Путин
 
 
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