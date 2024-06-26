Путин поприветствовал участников и гостей ПМЮФ
Путин гостям юрфорума в Петербурге: РФ отстаивает принцип верховенства закона
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам пленарного заседания X Петербургского международного юридического форума
Президент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам пленарного заседания X Петербургского международного юридического форума. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Петербургского международного юридического форума, отметив, что Россия отстаивает принцип верховенства закона как во внутригосударственной жизни, так и на международной арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Приветствую вас на XII Петербургском международном юридическом форуме. Благодаря насыщенной повестке и представительному составу участников ваши встречи стали значимым общественным событием. В ходе содержательных дискуссий известные учёные-правоведы, эксперты и практикующие юристы обмениваются опытом, обсуждают законодательные новации и инициативы, расширяют профессиональные контакты. Россия неизменно отстаивает принцип верховенства закона как во внутригосударственной жизни, так и на международной арене", - говорится в телеграмме.
Российский лидер убеждён, что в современных условиях именно общепризнанные юридические нормы остаются прочным фундаментом, на котором должна строиться работа по укреплению стабильности на планете, защите суверенитета и территориальной целостности государств, прав и свобод человека и гражданина, отмечается в сообщении.
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"Ключевая роль права неоспорима и в решении глобальных и региональных проблем, развитии экономических и гуманитарных связей и, конечно, в борьбе с общими угрозами", - подчеркнул Путин.
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9 июня, 08:00