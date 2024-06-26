https://ria.ru/20240626/peskov-1955565897.html

Песков прокомментировал возможный обмен Гершковича

Песков прокомментировал возможный обмен Гершковича - РИА Новости, 26.06.2024

Песков прокомментировал возможный обмен Гершковича

Тема, связанная с возможным обменом американского журналиста Эвана Гершковича, любит тишину, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:12

2024-06-26T13:12

2024-06-26T13:12

россия

сша

эван гершкович

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Тема, связанная с возможным обменом американского журналиста Эвана Гершковича, любит тишину, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, сейчас, как и ранее, нельзя говорить ни о каких-то сигналах, и можно только повторить, что эта тема действительно любит тишину", - ответил Песков журналистам на вопрос, есть ли подвижки и сигналы, о которых можно сказать по делу о возможном обмене Гершковича. Первое заседание по делу Гершковича прошло в среду в Свердловском облсуде в закрытом режиме. На процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян. По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).

https://ria.ru/20240617/gershkovich-1953382802.html

https://ria.ru/20230411/gershkovich-1864594285.html

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россия, сша, эван гершкович, дмитрий песков