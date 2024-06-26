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Песков прокомментировал возможный обмен Гершковича - РИА Новости, 26.06.2024
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13:12 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/peskov-1955565897.html
Песков прокомментировал возможный обмен Гершковича
Песков прокомментировал возможный обмен Гершковича - РИА Новости, 26.06.2024
Песков прокомментировал возможный обмен Гершковича
Тема, связанная с возможным обменом американского журналиста Эвана Гершковича, любит тишину, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:12
2024-06-26T13:12
россия
сша
эван гершкович
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Тема, связанная с возможным обменом американского журналиста Эвана Гершковича, любит тишину, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, сейчас, как и ранее, нельзя говорить ни о каких-то сигналах, и можно только повторить, что эта тема действительно любит тишину", - ответил Песков журналистам на вопрос, есть ли подвижки и сигналы, о которых можно сказать по делу о возможном обмене Гершковича. Первое заседание по делу Гершковича прошло в среду в Свердловском облсуде в закрытом режиме. На процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян. По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).
https://ria.ru/20240617/gershkovich-1953382802.html
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россия, сша, эван гершкович, дмитрий песков
Россия, США, Эван Гершкович, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал возможный обмен Гершковича

Песков: тема возможного обмена Гершковича любит тишину

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Тема, связанная с возможным обменом американского журналиста Эвана Гершковича, любит тишину, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Нет, сейчас, как и ранее, нельзя говорить ни о каких-то сигналах, и можно только повторить, что эта тема действительно любит тишину", - ответил Песков журналистам на вопрос, есть ли подвижки и сигналы, о которых можно сказать по делу о возможном обмене Гершковича.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Кремле исключили анонсирование возможного обмена Гершковича
17 июня, 12:22
Первое заседание по делу Гершковича прошло в среду в Свердловском облсуде в закрытом режиме. На процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян.
По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Байден прокомментировал задержание в России журналиста Гершковича
11 апреля 2023, 18:25
 
РоссияСШАЭван ГершковичДмитрий Песков
 
 
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