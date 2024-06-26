Песков прокомментировал возможный обмен Гершковича
Песков: тема возможного обмена Гершковича любит тишину
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Тема, связанная с возможным обменом американского журналиста Эвана Гершковича, любит тишину, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Нет, сейчас, как и ранее, нельзя говорить ни о каких-то сигналах, и можно только повторить, что эта тема действительно любит тишину", - ответил Песков журналистам на вопрос, есть ли подвижки и сигналы, о которых можно сказать по делу о возможном обмене Гершковича.
Первое заседание по делу Гершковича прошло в среду в Свердловском облсуде в закрытом режиме. На процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян.
По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).
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