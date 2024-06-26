https://ria.ru/20240626/peskov-1955560443.html
Песков переадресовал вопрос о контактах министров обороны России и США
Песков переадресовал вопрос о контактах министров обороны России и США - РИА Новости, 26.06.2024
Песков переадресовал вопрос о контактах министров обороны России и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о контактах министров обороны России и США. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:57
2024-06-26T12:57
2024-06-26T12:57
россия
сша
украина
дмитрий песков
андрей белоусов
ллойд остин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о контактах министров обороны России и США. Ранее в Минобороны России сообщили, что глава МО РФ Андрей Белоусов и его американский коллега Ллойд Остин провели телефонный разговор и обменялись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине. "Обращайтесь в Министерство обороны", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, есть ли у Кремля подробности контактов.
https://ria.ru/20240626/belousov-1955465934.html
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россия, сша, украина, дмитрий песков, андрей белоусов, ллойд остин
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Андрей Белоусов, Ллойд Остин
Песков переадресовал вопрос о контактах министров обороны России и США
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о контактах Белоусова и Остина