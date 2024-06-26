https://ria.ru/20240626/peskov-1955559461.html

Путин проведет совещание по вопросам кораблестроения

Путин проведет совещание по вопросам кораблестроения - РИА Новости, 26.06.2024

Путин проведет совещание по вопросам кораблестроения

Президент России Владимир Путин в среду вечером проведет совещание по вопросам развития кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:54

2024-06-26T12:54

2024-06-26T12:54

безопасность

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду вечером проведет совещание по вопросам развития кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле. Сегодня достаточно длинный рабочий день у президента, у него много внутренних встреч и совещаний до вечера. Уже вечером, не исключаем, что достаточно поздно... президент проведет совещание по вопросам развития кораблестроения. Имеется в виду координация гособоронзаказа в области кораблестроения", - сказал он журналистам. Песков добавил, что "поскольку речь идет о кораблях военных, это для обеспечения обороны и безопасности государства".

https://ria.ru/20240626/putin-1955558878.html

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безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин