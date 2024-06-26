https://ria.ru/20240626/peskov-1955559461.html
Путин проведет совещание по вопросам кораблестроения
Путин проведет совещание по вопросам кораблестроения - РИА Новости, 26.06.2024
Путин проведет совещание по вопросам кораблестроения
Президент России Владимир Путин в среду вечером проведет совещание по вопросам развития кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:54
2024-06-26T12:54
2024-06-26T12:54
безопасность
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду вечером проведет совещание по вопросам развития кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле. Сегодня достаточно длинный рабочий день у президента, у него много внутренних встреч и совещаний до вечера. Уже вечером, не исключаем, что достаточно поздно... президент проведет совещание по вопросам развития кораблестроения. Имеется в виду координация гособоронзаказа в области кораблестроения", - сказал он журналистам. Песков добавил, что "поскольку речь идет о кораблях военных, это для обеспечения обороны и безопасности государства".
https://ria.ru/20240626/putin-1955558878.html
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безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет совещание по вопросам кораблестроения
Песков: Путин проведет совещание по вопросам развития кораблестроения
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду вечером проведет совещание по вопросам развития кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле. Сегодня достаточно длинный рабочий день у президента, у него много внутренних встреч и совещаний до вечера. Уже вечером, не исключаем, что достаточно поздно... президент проведет совещание по вопросам развития кораблестроения. Имеется в виду координация гособоронзаказа в области кораблестроения", - сказал он журналистам.
Песков добавил, что "поскольку речь идет о кораблях военных, это для обеспечения обороны и безопасности государства".