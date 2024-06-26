https://ria.ru/20240626/perestrelka-1955487336.html

Полиция Махачкалы доставила в отдел мужчину, "пошутившего" о перестрелке

Полиция Махачкалы доставила в отдел мужчину, "пошутившего" о перестрелке - РИА Новости, 26.06.2024

Полиция Махачкалы доставила в отдел мужчину, "пошутившего" о перестрелке

Сотрудники полиции установили личность и доставили в отдел 27-летнего жителя Махачкалы, который во вторник поздно вечером на Университетской площади заявил двум РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T08:00

2024-06-26T08:00

2024-06-26T08:00

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность и доставили в отдел 27-летнего жителя Махачкалы, который во вторник поздно вечером на Университетской площади заявил двум девушкам о готовящемся нападении на людей, после чего на место были стянуты семь полицейских нарядов, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева в своём Telegram-канале. "Двадцатисемилетний житель Махачкалы установлен и доставлен полицейскими в отдел", – написала Гариева. По её словам, в полицию о готовящемся нападении на мирных жителей заявила 17-летняя девушка. Она рассказала, что сидела на скамейке у кофейни с подругой в 10 вечера (мск). Недалеко от них припарковался черный внедорожник, из которого вышли трое мужчин. Один из них - тот, которого доставили в отдел - подошел к ним сзади и сказал: "Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!" "И девушки "смылись", но перед этим позвонили в полицию и сообщили о том, что "сейчас на Университетской площади будет перестрелка". Ну а дальше вы знаете... Семь нарядов полиции, оцепление, кинологи, полная и тщательная проверка территории", – рассказала Гариева. На видео, которое опубликовала Гариева, молодой человек говорит, что его слова "в шутливой форме" девушки "не так поняли, не так донесли".

https://ria.ru/20240626/protoierey-1955473968.html

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махачкала

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происшествия, махачкала