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Полиция Махачкалы доставила в отдел мужчину, "пошутившего" о перестрелке - РИА Новости, 26.06.2024
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08:00 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/perestrelka-1955487336.html
Полиция Махачкалы доставила в отдел мужчину, "пошутившего" о перестрелке
Полиция Махачкалы доставила в отдел мужчину, "пошутившего" о перестрелке - РИА Новости, 26.06.2024
Полиция Махачкалы доставила в отдел мужчину, "пошутившего" о перестрелке
Сотрудники полиции установили личность и доставили в отдел 27-летнего жителя Махачкалы, который во вторник поздно вечером на Университетской площади заявил двум РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T08:00
2024-06-26T08:00
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность и доставили в отдел 27-летнего жителя Махачкалы, который во вторник поздно вечером на Университетской площади заявил двум девушкам о готовящемся нападении на людей, после чего на место были стянуты семь полицейских нарядов, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева в своём Telegram-канале. "Двадцатисемилетний житель Махачкалы установлен и доставлен полицейскими в отдел", – написала Гариева. По её словам, в полицию о готовящемся нападении на мирных жителей заявила 17-летняя девушка. Она рассказала, что сидела на скамейке у кофейни с подругой в 10 вечера (мск). Недалеко от них припарковался черный внедорожник, из которого вышли трое мужчин. Один из них - тот, которого доставили в отдел - подошел к ним сзади и сказал: "Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!" "И девушки "смылись", но перед этим позвонили в полицию и сообщили о том, что "сейчас на Университетской площади будет перестрелка". Ну а дальше вы знаете... Семь нарядов полиции, оцепление, кинологи, полная и тщательная проверка территории", – рассказала Гариева. На видео, которое опубликовала Гариева, молодой человек говорит, что его слова "в шутливой форме" девушки "не так поняли, не так донесли".
https://ria.ru/20240626/protoierey-1955473968.html
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
Полиция Махачкалы доставила в отдел мужчину, "пошутившего" о перестрелке

Полиция установила личность мужчины, "пошутившего" о перестрелке в Махачкале

© РИА НовостиСитуация на Университетской площади в Махачкале, где полиция проводила проверку после сообщения о вооруженном человеке
Ситуация на Университетской площади в Махачкале, где полиция проводила проверку после сообщения о вооруженном человеке - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости
Ситуация на Университетской площади в Махачкале, где полиция проводила проверку после сообщения о вооруженном человеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность и доставили в отдел 27-летнего жителя Махачкалы, который во вторник поздно вечером на Университетской площади заявил двум девушкам о готовящемся нападении на людей, после чего на место были стянуты семь полицейских нарядов, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева в своём Telegram-канале.
"Двадцатисемилетний житель Махачкалы установлен и доставлен полицейскими в отдел", – написала Гариева.
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По её словам, в полицию о готовящемся нападении на мирных жителей заявила 17-летняя девушка. Она рассказала, что сидела на скамейке у кофейни с подругой в 10 вечера (мск). Недалеко от них припарковался черный внедорожник, из которого вышли трое мужчин. Один из них - тот, которого доставили в отдел - подошел к ним сзади и сказал: "Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!"
"И девушки "смылись", но перед этим позвонили в полицию и сообщили о том, что "сейчас на Университетской площади будет перестрелка". Ну а дальше вы знаете... Семь нарядов полиции, оцепление, кинологи, полная и тщательная проверка территории", – рассказала Гариева.
На видео, которое опубликовала Гариева, молодой человек говорит, что его слова "в шутливой форме" девушки "не так поняли, не так донесли".
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