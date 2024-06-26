https://ria.ru/20240626/pavodok-1955499368.html

В Приморье из-за паводка затопило 77 частных домов и 520 огородов

В Приморье из-за паводка затопило 77 частных домов и 520 огородов - РИА Новости, 26.06.2024

В Приморье из-за паводка затопило 77 частных домов и 520 огородов

В Приморье дождевой паводок затопил 77 частных домов и 520 приусадебных участков и огородов, сообщило региональное правительство по итогам селекторного... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:24

2024-06-26T09:24

2024-06-26T11:36

происшествия

приморский край

наводнения в россии — 2024

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. В Приморье дождевой паводок затопил 77 частных домов и 520 приусадебных участков и огородов, сообщило региональное правительство по итогам селекторного совещания губернатора Олега Кожемяко с главами муниципалитетов."В Дальнереченске оказались подтоплены 53 частных дома и 216 приусадебных участков. <…> В пунктах временного размещения находятся шесть человек", — говорится в публикации.В Дальнереченском районе затопило 24 частных дома, в Лесозаводске — 12 участков, в Спасске-Дальнем и Спасском районе — 28 огородов. В Красноармейском округе вода спадает, но остаются отрезанными села Новопокровка, Молодежное, Дальний Кут, Мельничное и Дерсу. Там наладили лодочные переправы, людей обеспечили всем необходимым. Кроме того, в округе оказались под водой 264 огорода.Правительство отмечает, что дорожникам удалось восстановить проезд для высокопроходимых машин в село Олон в Пожарском округе, а также устранить размыв дороги на участке Ясеневый — Красный Яр. В минувшие выходные в Приморье прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках в Красноармейском округе, городе Дальнереченске и Дальнереченском районе, в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа ввели режим ЧС. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

https://ria.ru/20240514/pavodok-1945956826.html

https://ria.ru/20240626/dalnerechensk-1955478127.html

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происшествия, приморский край, наводнения в россии — 2024