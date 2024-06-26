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В Приморье из-за паводка затопило 77 частных домов и 520 огородов - РИА Новости, 26.06.2024
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09:24 26.06.2024 (обновлено: 11:36 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/pavodok-1955499368.html
В Приморье из-за паводка затопило 77 частных домов и 520 огородов
В Приморье из-за паводка затопило 77 частных домов и 520 огородов - РИА Новости, 26.06.2024
В Приморье из-за паводка затопило 77 частных домов и 520 огородов
В Приморье дождевой паводок затопил 77 частных домов и 520 приусадебных участков и огородов, сообщило региональное правительство по итогам селекторного... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:24
2024-06-26T11:36
происшествия
приморский край
наводнения в россии — 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. В Приморье дождевой паводок затопил 77 частных домов и 520 приусадебных участков и огородов, сообщило региональное правительство по итогам селекторного совещания губернатора Олега Кожемяко с главами муниципалитетов."В Дальнереченске оказались подтоплены 53 частных дома и 216 приусадебных участков. &lt;…&gt; В пунктах временного размещения находятся шесть человек", — говорится в публикации.В Дальнереченском районе затопило 24 частных дома, в Лесозаводске — 12 участков, в Спасске-Дальнем и Спасском районе — 28 огородов. В Красноармейском округе вода спадает, но остаются отрезанными села Новопокровка, Молодежное, Дальний Кут, Мельничное и Дерсу. Там наладили лодочные переправы, людей обеспечили всем необходимым. Кроме того, в округе оказались под водой 264 огорода.Правительство отмечает, что дорожникам удалось восстановить проезд для высокопроходимых машин в село Олон в Пожарском округе, а также устранить размыв дороги на участке Ясеневый — Красный Яр. В минувшие выходные в Приморье прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках в Красноармейском округе, городе Дальнереченске и Дальнереченском районе, в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа ввели режим ЧС. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
https://ria.ru/20240514/pavodok-1945956826.html
https://ria.ru/20240626/dalnerechensk-1955478127.html
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5
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происшествия, приморский край, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Приморский край, Наводнения в России — 2024
В Приморье из-за паводка затопило 77 частных домов и 520 огородов

В Приморье из-за паводка затопило 77 частных домов и 520 приусадебных участков

© Кожемяко | официально/TelegramЗатопленные дома в результате дождевого паводка в Приморье
Затопленные дома в результате дождевого паводка в Приморье
© Кожемяко | официально/Telegram
Затопленные дома в результате дождевого паводка в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. В Приморье дождевой паводок затопил 77 частных домов и 520 приусадебных участков и огородов, сообщило региональное правительство по итогам селекторного совещания губернатора Олега Кожемяко с главами муниципалитетов.
"В Дальнереченске оказались подтоплены 53 частных дома и 216 приусадебных участков. <…> В пунктах временного размещения находятся шесть человек", — говорится в публикации.
В Дальнереченском районе затопило 24 частных дома, в Лесозаводске — 12 участков, в Спасске-Дальнем и Спасском районе — 28 огородов.
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На реке Иртыш в Тюменской области начался паводок
14 мая, 17:44
В Красноармейском округе вода спадает, но остаются отрезанными села Новопокровка, Молодежное, Дальний Кут, Мельничное и Дерсу. Там наладили лодочные переправы, людей обеспечили всем необходимым. Кроме того, в округе оказались под водой 264 огорода.
Правительство отмечает, что дорожникам удалось восстановить проезд для высокопроходимых машин в село Олон в Пожарском округе, а также устранить размыв дороги на участке Ясеневый — Красный Яр.
В минувшие выходные в Приморье прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках в Красноармейском округе, городе Дальнереченске и Дальнереченском районе, в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа ввели режим ЧС. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
Приморский край - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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ПроисшествияПриморский крайНаводнения в России — 2024
 
 
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