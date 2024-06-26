https://ria.ru/20240626/patriarkh-1955570112.html

Патриарх Кирилл прокомментировал убийство протоиерея в Дербенте

Патриарх Кирилл прокомментировал убийство протоиерея в Дербенте - РИА Новости, 26.06.2024

Патриарх Кирилл прокомментировал убийство протоиерея в Дербенте

Убийство протоиерея Николай Котельникова свидетельствует о духовном и нравственном упадке в среде, где воспитывался террорист-убийца, заявил патриарх Московский РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:27

2024-06-26T13:27

2024-06-26T13:28

религия

дербент

россия

махачкала

владимир путин

русская православная церковь

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Убийство протоиерея Николай Котельникова свидетельствует о духовном и нравственном упадке в среде, где воспитывался террорист-убийца, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя перед началом заседания высшего церковного совета. Настоятель храма покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте протоиерей Николай Котельников был убит террористами 23 июня. Ранее патриарх Кирилл заявил о награждении отца Николая орденом Александра Невского I степени посмертно. По словам патриарха, отец Николай был умерщвлен в храме только потому, что "какой-то злой силе" потребовалась эта смерть. Предстоятель РПЦ отметил, что это преступление потрясло многих. "Думаю, все, кто узнал об этом, был поражен самим фактом, а также местом, где произошло преступление, да и самой возможностью убить священнослужителя, как говорится, ни за что, ни про что, только потому, что кто-то посчитал это для себя нужным, а, может быть, даже полезным. Это свидетельствует о соответствующем нравственном и духовном упадке не только тех людей, в среде которых воспитался этот убийца, но и вообще, может быть, и в той части общества, которая, к сожалению, не оказывает должного сопротивления возникновению вот таких террористических настроений, несущих опасность не только лично кому-то, но всей нашей стране и всему нашему народу", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят в его пресс-службе. Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил Котельникова орденом Мужества "за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов". В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240625/derbent-1955215954.html

https://ria.ru/20231230/soboleznovanie-1919125476.html

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дербент, россия, махачкала, владимир путин, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, патриарх кирилл (владимир гундяев)