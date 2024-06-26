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В Минске в параде в День независимости примут участие 300 единиц техники - РИА Новости, 26.06.2024
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14:56 26.06.2024 (обновлено: 15:00 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/parad-1955594378.html
В Минске в параде в День независимости примут участие 300 единиц техники
В Минске в параде в День независимости примут участие 300 единиц техники - РИА Новости, 26.06.2024
В Минске в параде в День независимости примут участие 300 единиц техники
В параде в Минске 3 июля по случаю Дня независимости и 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков примут участие свыше 300 единиц... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:56
2024-06-26T15:00
белоруссия
минск
россия
воздушно-космические силы россии
русские витязи
т-34
с-400 «триумф»
ми-28
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МИНСК, 26 июн – РИА Новости. В параде в Минске 3 июля по случаю Дня независимости и 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков примут участие свыше 300 единиц колесной и гусеничной техники, сообщает пресс-служба минобороны республики. "Всего в военном параде в составе 29 парадных расчетов механизированной колонны пройдет свыше 300 единиц колесной и гусеничной техники. Первыми в парадной колонне пройдут символы Великой Отечественной войны - колонна танков Т-34, прибывшие из Российской Федерации", - сообщает ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что в параде примут участие оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", ракетная система "Полонез", зенитные ракетные комплексы большой и средней дальности С-400 "Триумф", легкие бронированные автомобили "Пикап", "Дракон", "Богатырь", "Лис-ПМ", бронированные транспортные средства "Кайман", бронеавтомобили "Тигр-М", а также широкая линейка беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа в разведывательном и ударном вариантах исполнения. Ранее командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны республики Андрей Лукьянович сообщил, что на параде 3 июля ВКС РФ будут представлены звеном боевых вертолетов Ми-28 и звеном боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", а также пилотажными группами "Русские витязи" и" Стрижи". Парад по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков пройдет у стелы "Минск - город-герой". В параде примут участие более 6 тысяч военнослужащих. В небе над Минском появятся боевые самолеты и вертолеты. Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра.
https://ria.ru/20240608/tanki-1951664447.html
https://ria.ru/20240625/parad-1955452756.html
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белоруссия, минск, россия, воздушно-космические силы россии, русские витязи, т-34, с-400 «триумф», ми-28
Белоруссия, Минск, Россия, Воздушно-космические силы России, Русские Витязи, Т-34, С-400 «Триумф», Ми-28
В Минске в параде в День независимости примут участие 300 единиц техники

В параде в Минске примут участие более 300 единиц колесной и гусеничной техники

© Фото : Министерство обороны Белоруссии/TelegramСмотр готовности военной техники к участию в военном параде войск Минского гарнизона в ознаменование 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
Смотр готовности военной техники к участию в военном параде войск Минского гарнизона в ознаменование 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Министерство обороны Белоруссии/Telegram
Смотр готовности военной техники к участию в военном параде войск Минского гарнизона в ознаменование 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 июн – РИА Новости. В параде в Минске 3 июля по случаю Дня независимости и 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков примут участие свыше 300 единиц колесной и гусеничной техники, сообщает пресс-служба минобороны республики.
"Всего в военном параде в составе 29 парадных расчетов механизированной колонны пройдет свыше 300 единиц колесной и гусеничной техники. Первыми в парадной колонне пройдут символы Великой Отечественной войны - колонна танков Т-34, прибывшие из Российской Федерации", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Танк Т-34, который примет участие в военном параде в честь Дня Независимости 3 июля в Минске, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Танки Т-З4 доставили из России в Белоруссию для участия в параде 3 июля
8 июня, 16:50
Отмечается, что в параде примут участие оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", ракетная система "Полонез", зенитные ракетные комплексы большой и средней дальности С-400 "Триумф", легкие бронированные автомобили "Пикап", "Дракон", "Богатырь", "Лис-ПМ", бронированные транспортные средства "Кайман", бронеавтомобили "Тигр-М", а также широкая линейка беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа в разведывательном и ударном вариантах исполнения.
Ранее командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны республики Андрей Лукьянович сообщил, что на параде 3 июля ВКС РФ будут представлены звеном боевых вертолетов Ми-28 и звеном боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", а также пилотажными группами "Русские витязи" и" Стрижи".
Парад по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков пройдет у стелы "Минск - город-герой". В параде примут участие более 6 тысяч военнослужащих. В небе над Минском появятся боевые самолеты и вертолеты. Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра.
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"Русские витязи" и "Стрижи" прибыли в Белоруссию для участия в параде
25 июня, 22:07
 
БелоруссияМинскРоссияВоздушно-космические силы РоссииРусские ВитязиТ-34С-400 «Триумф»Ми-28
 
 
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