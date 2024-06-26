https://ria.ru/20240626/parad-1955594378.html

В Минске в параде в День независимости примут участие 300 единиц техники

В Минске в параде в День независимости примут участие 300 единиц техники - РИА Новости, 26.06.2024

В Минске в параде в День независимости примут участие 300 единиц техники

В параде в Минске 3 июля по случаю Дня независимости и 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков примут участие свыше 300 единиц... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:56

2024-06-26T14:56

2024-06-26T15:00

белоруссия

минск

россия

воздушно-космические силы россии

русские витязи

т-34

с-400 «триумф»

ми-28

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МИНСК, 26 июн – РИА Новости. В параде в Минске 3 июля по случаю Дня независимости и 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков примут участие свыше 300 единиц колесной и гусеничной техники, сообщает пресс-служба минобороны республики. "Всего в военном параде в составе 29 парадных расчетов механизированной колонны пройдет свыше 300 единиц колесной и гусеничной техники. Первыми в парадной колонне пройдут символы Великой Отечественной войны - колонна танков Т-34, прибывшие из Российской Федерации", - сообщает ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что в параде примут участие оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", ракетная система "Полонез", зенитные ракетные комплексы большой и средней дальности С-400 "Триумф", легкие бронированные автомобили "Пикап", "Дракон", "Богатырь", "Лис-ПМ", бронированные транспортные средства "Кайман", бронеавтомобили "Тигр-М", а также широкая линейка беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа в разведывательном и ударном вариантах исполнения. Ранее командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны республики Андрей Лукьянович сообщил, что на параде 3 июля ВКС РФ будут представлены звеном боевых вертолетов Ми-28 и звеном боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", а также пилотажными группами "Русские витязи" и" Стрижи". Парад по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков пройдет у стелы "Минск - город-герой". В параде примут участие более 6 тысяч военнослужащих. В небе над Минском появятся боевые самолеты и вертолеты. Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра.

https://ria.ru/20240608/tanki-1951664447.html

https://ria.ru/20240625/parad-1955452756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, минск, россия, воздушно-космические силы россии, русские витязи, т-34, с-400 «триумф», ми-28