https://ria.ru/20240626/pandy-1955667872.html

Две панды из Китая отправились в зоопарк в США

Две панды из Китая отправились в зоопарк в США - РИА Новости, 26.06.2024

Две панды из Китая отправились в зоопарк в США

Две панды, получившие клички Юньчуань и Синьбао, в среду отправились из КНР в зоопарк Сан-Диего в США, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:07

2024-06-26T18:07

2024-06-26T18:15

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ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. Две панды, получившие клички Юньчуань и Синьбао, в среду отправились из КНР в зоопарк Сан-Диего в США, передает Центральное телевидение Китая. Согласно сообщению, в среду вечером автотранспорт с Юньчуань и Синьбао выехал из Китайского центра охраны и исследования больших панд, расположенного в провинции Сычуань. "(Панды) будут доставлены в США из международного аэропорта Шуанлю города Чэнду чартерным авиарейсом, открыв новый раунд китайско-американского сотрудничества в области охраны гигантских панд", - говорится в сообщении. Панда Синьбао - самка, родилась 23 июля 2020 года, как отмечает телеканал, она ласковая и смышленая. Юньчуань - самец, родившийся 28 июля 2019 года, телеканал называет его умным и активным. Отмечается, что после прибытия панд в зоопарк Сан-Диего китайские специалисты останутся там примерно на три месяца, чтобы сопровождать животных в период карантина и помочь им быстро адаптироваться к новой среде обитания. Панды в зоопарках всего мира - часть дипломатической стратегии Китая. КНР охотно делится животными, но с рядом условий: панды остаются собственностью Китая, как и их потомство. Численность панд в дикой природе, как заявил в начале года представитель государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Чжан Юэ, возросла с 1100 особей в 1980-х до почти 1900 особей на сегодняшний день.

https://ria.ru/20240524/katyusha-1948160141.html

https://ria.ru/20240327/panda-1936236897.html

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