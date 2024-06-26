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Две панды из Китая отправились в зоопарк в США - РИА Новости, 26.06.2024
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18:07 26.06.2024 (обновлено: 18:15 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/pandy-1955667872.html
Две панды из Китая отправились в зоопарк в США
Две панды из Китая отправились в зоопарк в США - РИА Новости, 26.06.2024
Две панды из Китая отправились в зоопарк в США
Две панды, получившие клички Юньчуань и Синьбао, в среду отправились из КНР в зоопарк Сан-Диего в США, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:07
2024-06-26T18:15
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ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. Две панды, получившие клички Юньчуань и Синьбао, в среду отправились из КНР в зоопарк Сан-Диего в США, передает Центральное телевидение Китая. Согласно сообщению, в среду вечером автотранспорт с Юньчуань и Синьбао выехал из Китайского центра охраны и исследования больших панд, расположенного в провинции Сычуань. "(Панды) будут доставлены в США из международного аэропорта Шуанлю города Чэнду чартерным авиарейсом, открыв новый раунд китайско-американского сотрудничества в области охраны гигантских панд", - говорится в сообщении. Панда Синьбао - самка, родилась 23 июля 2020 года, как отмечает телеканал, она ласковая и смышленая. Юньчуань - самец, родившийся 28 июля 2019 года, телеканал называет его умным и активным. Отмечается, что после прибытия панд в зоопарк Сан-Диего китайские специалисты останутся там примерно на три месяца, чтобы сопровождать животных в период карантина и помочь им быстро адаптироваться к новой среде обитания. Панды в зоопарках всего мира - часть дипломатической стратегии Китая. КНР охотно делится животными, но с рядом условий: панды остаются собственностью Китая, как и их потомство. Численность панд в дикой природе, как заявил в начале года представитель государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Чжан Юэ, возросла с 1100 особей в 1980-х до почти 1900 особей на сегодняшний день.
https://ria.ru/20240524/katyusha-1948160141.html
https://ria.ru/20240327/panda-1936236897.html
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китай, сан-диего, сша, в мире
Китай, Сан-Диего, США, В мире
Две панды из Китая отправились в зоопарк в США

ЦТК: две панды Юньчуань и Синьбао из Китая отправились в зоопарк в США

© РИА Новости / Александр КовалевПанды
Панды - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Александр Ковалев
Панды. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. Две панды, получившие клички Юньчуань и Синьбао, в среду отправились из КНР в зоопарк Сан-Диего в США, передает Центральное телевидение Китая.
Согласно сообщению, в среду вечером автотранспорт с Юньчуань и Синьбао выехал из Китайского центра охраны и исследования больших панд, расположенного в провинции Сычуань.
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"(Панды) будут доставлены в США из международного аэропорта Шуанлю города Чэнду чартерным авиарейсом, открыв новый раунд китайско-американского сотрудничества в области охраны гигантских панд", - говорится в сообщении.
Панда Синьбао - самка, родилась 23 июля 2020 года, как отмечает телеканал, она ласковая и смышленая. Юньчуань - самец, родившийся 28 июля 2019 года, телеканал называет его умным и активным.
Отмечается, что после прибытия панд в зоопарк Сан-Диего китайские специалисты останутся там примерно на три месяца, чтобы сопровождать животных в период карантина и помочь им быстро адаптироваться к новой среде обитания.
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Численность панд в дикой природе, как заявил в начале года представитель государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Чжан Юэ, возросла с 1100 особей в 1980-х до почти 1900 особей на сегодняшний день.
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