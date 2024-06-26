"Переломный момент". Ученые сделали тревожное открытие в Антарктике
Ученые: небольшой рост температуры океана может резко ускорить таяние ледников
Дрейфующий айсберг в Антарктиде. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Даже небольшое повышение температуры Мирового океана может привести к скачкообразному ускорению таяния ледников в Антарктиде, пишут британские ученые Александр Брэдли и Айэн Хьюитт в статье для научного журнала Nature Geoscience.
"Мы обнаружили, что рост температуры океана может привести к переломному моменту, после которого океанская вода в неограниченной мере будет проникать под ледяной щит (Антарктиды. — Прим. ред.) за счет неудержимого таяния", — говорится в публикации.
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Ученые поясняют, что потепление морской воды, которая постепенно растапливает ледник и проникает под щит, рано или поздно приведет к очень быстрому затоплению пустот во льду и резкому росту скорости таяния. Но предсказать наступление такого "переломного момента" для ледника крайне трудно, отмечают они.
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"Наши результаты указывают на более сильную чувствительность процесса таяния ледяного щита (к росту температуры океана. — Прим. ред.) и, соответственно, на больший вклад потепления климата в рост уровня моря", — пишут специалисты.
Как рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин, подъем уровня океана в XXII веке может достигнуть пяти метров — это произойдет при наихудшем сценарии развития событий, под воздействием всех факторов, включая влияние человека и тепловое расширение воды.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации. Ключевое соглашение в этой сфере — Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум 2 градуса к 2100 году.
В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.