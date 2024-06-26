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В США больше избирателей доверяют Трампу, чем Байдену, показал опрос - РИА Новости, 26.06.2024
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15:35 26.06.2024 (обновлено: 15:36 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/opros-1955615266.html
В США больше избирателей доверяют Трампу, чем Байдену, показал опрос
В США больше избирателей доверяют Трампу, чем Байдену, показал опрос - РИА Новости, 26.06.2024
В США больше избирателей доверяют Трампу, чем Байдену, показал опрос
В вопросе борьбы с угрозами для американской демократии в шести колеблющихся штатах США больше избирателей доверяют кандидату и экс-президенту Дональду Трампу,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:35
2024-06-26T15:36
в мире
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джорджия
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В вопросе борьбы с угрозами для американской демократии в шести колеблющихся штатах США больше избирателей доверяют кандидату и экс-президенту Дональду Трампу, чем действующему президенту Джо Байдену, следует из результатов опроса, проведенного изданием Washington Post. В список колеблющихся штатов США, имеющих относительно равную поддержку обоих кандидатов в президенты и решающих исход выборов, вошли Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин. "В шести колеблющихся штатах, в которых Байден с небольшим отрывом выиграл (президентские выборы - ред.) в 2020 году, немногим более половины избирателей ... заявили, что угроза демократии - чрезвычайно важный аспект их голоса за президента... При этом, большая их часть доверяет в вопросе борьбы с этой угрозой Трампу, а не Байдену", - пишет издание. О важности проблемы сохранения американской демократии в выбранных для опроса штатах заявил 61% опрошенных. В то же время, согласно результатам, 60% респондентов недовольны нынешним состоянием демократии в США. По данным опроса, в колеблющихся штатах 44% опрошенных избирателей отдали предпочтение в вопросе сохранения демократии Трампу, в то время как Байден получил 33%. При этом обоим кандидатам доверяют 7% респондентов против 16%, которые не доверяют ни Трампу, ни Байдену. В опросе также отмечается, что 69% опрошенных считают, что Трамп не признает результаты выборов в случае поражения - для Байдена эта цифра составила 35%. В то же время 46% согласились с утверждением, что Трамп попытается управлять государством "в диктаторской манере" - о Байдене подобного мнения придерживаются 19% респондентов. Опрос проводился с 15 апреля по 30 мая среди 3513 избирателей США в шести штатах, погрешность составила 2 процентных пункта. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240626/sdelka-1955480355.html
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в мире, сша, аризона, джорджия, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Джорджия, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В США больше избирателей доверяют Трампу, чем Байдену, показал опрос

WP: избиратели больше доверяют Трампу, чем Байдену, в вопросе демократии

© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Репортаж о выборах в США . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В вопросе борьбы с угрозами для американской демократии в шести колеблющихся штатах США больше избирателей доверяют кандидату и экс-президенту Дональду Трампу, чем действующему президенту Джо Байдену, следует из результатов опроса, проведенного изданием Washington Post.
В список колеблющихся штатов США, имеющих относительно равную поддержку обоих кандидатов в президенты и решающих исход выборов, вошли Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин.
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"В шести колеблющихся штатах, в которых Байден с небольшим отрывом выиграл (президентские выборы - ред.) в 2020 году, немногим более половины избирателей ... заявили, что угроза демократии - чрезвычайно важный аспект их голоса за президента... При этом, большая их часть доверяет в вопросе борьбы с этой угрозой Трампу, а не Байдену", - пишет издание.
О важности проблемы сохранения американской демократии в выбранных для опроса штатах заявил 61% опрошенных. В то же время, согласно результатам, 60% респондентов недовольны нынешним состоянием демократии в США.
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19 июня, 08:00
По данным опроса, в колеблющихся штатах 44% опрошенных избирателей отдали предпочтение в вопросе сохранения демократии Трампу, в то время как Байден получил 33%. При этом обоим кандидатам доверяют 7% респондентов против 16%, которые не доверяют ни Трампу, ни Байдену.
В опросе также отмечается, что 69% опрошенных считают, что Трамп не признает результаты выборов в случае поражения - для Байдена эта цифра составила 35%. В то же время 46% согласились с утверждением, что Трамп попытается управлять государством "в диктаторской манере" - о Байдене подобного мнения придерживаются 19% респондентов.
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Опрос проводился с 15 апреля по 30 мая среди 3513 избирателей США в шести штатах, погрешность составила 2 процентных пункта.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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