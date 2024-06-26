https://ria.ru/20240626/opera-1955576057.html

Главная оперная премьера сезона: в МАМТ представят "Русалку" Даргомыжского

Главная оперная премьера сезона: в МАМТ представят "Русалку" Даргомыжского - РИА Новости, 26.06.2024

Главная оперная премьера сезона: в МАМТ представят "Русалку" Даргомыжского

В Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко состоится главная оперная премьера 105-го сезона— "Русалка" композитора Александра... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:47

2024-06-26T14:47

2024-06-26T14:47

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко состоится главная оперная премьера 105-го сезона— "Русалка" композитора Александра Даргомыжского. Для постановки было создано уникальное сценическое пространство и пошито более 250 исторических костюмов."Есть чудесные, несправедливо полузабытые страницы русской музыки. "Русалка" Даргомыжского из таких, а потому очень хочется вернуть ее на сцену, дать вслушаться в эту свежую, естественную стихию русской музыки. К тому же в основе произведения — пушкинский сюжет, и эта премьера — наш подарок зрителям к 225-летию со дня рождения главного поэта нашей страны, который не просто создал выдающиеся произведения русской литературы, а заложил ее фундамент. Его поэзия, проза и судьба самого Пушкина стали частью русской ментальности", — цитируют в пресс-службе театра слова художественного руководителя оперной труппы МАМТ, режиссера-постановщика спектакля Александра Тителя."Русалка" впервые прозвучала в Петербурге в 1856 году. Ее литературной основой стала одноименная неоконченная драма Александра Пушкина. Заключительные сцены дописал сам Даргомыжский, который выступил и как автор либретто.Композитор считается одним из первопроходцев русской оперы со славянскими мотивами в музыке и сюжетом с чисто русскими персонажами. Дочь Мельника Наташа брошена Князем, женившимся не по любви, а по сословному этикету. Оскорбленная девушка бросается в воды Днепра. Проходят годы, но Князь не может забыть свою первую любовь. А Наташа, превратившаяся в русалку, мечтает о мести."Русалку" называют первой русской лирико-драматической бытовой оперой."Глубокий психологизм произведения чрезвычайно важен для Александра Тителя, предлагающего взглянуть на фантастический мир как на проекцию внутреннего мира человека: горькие сожаления и острое чувство вины делают призраков реальностью", — отметили в театре.Сценографию и костюмы для спектакля создал главный художник МАМТ Владимир Арефьев. В этом процессе участвовали более 300 сотрудников. Самая кропотливая работа велась над строительством пандуса 15 на 16 метров, который будет служить основанием для всех сцен спектакля. Это металлокаркас, обшитый сосновой доской, которая обрабатывалась по специальной технологии для создания фактурности и расписывалась вручную.В трюмовом пространстве под сценой во время спектакля технические службы театра будут работать над реалистичностью фокусов "из вод Днепра".Для "Русалки" пошито более 250 костюмов — для трех составов исполнителей главных партий, артистов хора, миманса, специально приглашенных арфисток и артистов цыганского театра "Ромен". При производстве применялись исторические ткани и крой. Одежду "состаривали" по технологии "обживания" — путем многократной стирки и варки. Кроме того, художникам необходимо было создать костюмы, которые легко сменить. В одной из частей спектакля 70 артистов хора должны переодеться из народных костюмов в свадебные примерно за две минуты.Дирижер-постановщик оперы – Тимур Зангиев.Премьерные показы пройдут 26, 27 и 28 июня.

https://ria.ru/20240625/premiya-1955272034.html

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Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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