Рейтинг@Mail.ru
Главная оперная премьера сезона: в МАМТ представят "Русалку" Даргомыжского - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:47 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/opera-1955576057.html
Главная оперная премьера сезона: в МАМТ представят "Русалку" Даргомыжского
Главная оперная премьера сезона: в МАМТ представят "Русалку" Даргомыжского - РИА Новости, 26.06.2024
Главная оперная премьера сезона: в МАМТ представят "Русалку" Даргомыжского
В Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко состоится главная оперная премьера 105-го сезона— "Русалка" композитора Александра... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:47
2024-06-26T14:47
культура
опера
театр
что посмотреть
куда сходить
новости культуры
александр титель
александр даргомыжский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955588501_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_6691b764f87fc5326d666368ffe6691c.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко состоится главная оперная премьера 105-го сезона— "Русалка" композитора Александра Даргомыжского. Для постановки было создано уникальное сценическое пространство и пошито более 250 исторических костюмов."Есть чудесные, несправедливо полузабытые страницы русской музыки. "Русалка" Даргомыжского из таких, а потому очень хочется вернуть ее на сцену, дать вслушаться в эту свежую, естественную стихию русской музыки. К тому же в основе произведения — пушкинский сюжет, и эта премьера — наш подарок зрителям к 225-летию со дня рождения главного поэта нашей страны, который не просто создал выдающиеся произведения русской литературы, а заложил ее фундамент. Его поэзия, проза и судьба самого Пушкина стали частью русской ментальности", — цитируют в пресс-службе театра слова художественного руководителя оперной труппы МАМТ, режиссера-постановщика спектакля Александра Тителя."Русалка" впервые прозвучала в Петербурге в 1856 году. Ее литературной основой стала одноименная неоконченная драма Александра Пушкина. Заключительные сцены дописал сам Даргомыжский, который выступил и как автор либретто.Композитор считается одним из первопроходцев русской оперы со славянскими мотивами в музыке и сюжетом с чисто русскими персонажами. Дочь Мельника Наташа брошена Князем, женившимся не по любви, а по сословному этикету. Оскорбленная девушка бросается в воды Днепра. Проходят годы, но Князь не может забыть свою первую любовь. А Наташа, превратившаяся в русалку, мечтает о мести."Русалку" называют первой русской лирико-драматической бытовой оперой."Глубокий психологизм произведения чрезвычайно важен для Александра Тителя, предлагающего взглянуть на фантастический мир как на проекцию внутреннего мира человека: горькие сожаления и острое чувство вины делают призраков реальностью", — отметили в театре.Сценографию и костюмы для спектакля создал главный художник МАМТ Владимир Арефьев. В этом процессе участвовали более 300 сотрудников. Самая кропотливая работа велась над строительством пандуса 15 на 16 метров, который будет служить основанием для всех сцен спектакля. Это металлокаркас, обшитый сосновой доской, которая обрабатывалась по специальной технологии для создания фактурности и расписывалась вручную.В трюмовом пространстве под сценой во время спектакля технические службы театра будут работать над реалистичностью фокусов "из вод Днепра".Для "Русалки" пошито более 250 костюмов — для трех составов исполнителей главных партий, артистов хора, миманса, специально приглашенных арфисток и артистов цыганского театра "Ромен". При производстве применялись исторические ткани и крой. Одежду "состаривали" по технологии "обживания" — путем многократной стирки и варки. Кроме того, художникам необходимо было создать костюмы, которые легко сменить. В одной из частей спектакля 70 артистов хора должны переодеться из народных костюмов в свадебные примерно за две минуты.Дирижер-постановщик оперы – Тимур Зангиев.Премьерные показы пройдут 26, 27 и 28 июня.
https://ria.ru/20240625/premiya-1955272034.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955588501_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_d234939d55553e526edfa8c3ea476285.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
опера, театр, что посмотреть , куда сходить , новости культуры, александр титель, александр даргомыжский, александр пушкин
Культура, Опера, Театр, что посмотреть , куда сходить , Новости культуры, Александр Титель, Александр Даргомыжский, Александр Пушкин
Главная оперная премьера сезона: в МАМТ представят "Русалку" Даргомыжского

В МАМТ состоится премьера оперы Александра Даргомыжского "Русалка"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРепетиция оперы "Русалка" в театре К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
Репетиция оперы Русалка в театре К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко состоится главная оперная премьера 105-го сезона— "Русалка" композитора Александра Даргомыжского. Для постановки было создано уникальное сценическое пространство и пошито более 250 исторических костюмов.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРепетиция оперы "Русалка" в театре К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
Репетиция оперы Русалка в театре К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Репетиция оперы "Русалка" в театре К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
"Есть чудесные, несправедливо полузабытые страницы русской музыки. "Русалка" Даргомыжского из таких, а потому очень хочется вернуть ее на сцену, дать вслушаться в эту свежую, естественную стихию русской музыки. К тому же в основе произведения — пушкинский сюжет, и эта премьера — наш подарок зрителям к 225-летию со дня рождения главного поэта нашей страны, который не просто создал выдающиеся произведения русской литературы, а заложил ее фундамент. Его поэзия, проза и судьба самого Пушкина стали частью русской ментальности", — цитируют в пресс-службе театра слова художественного руководителя оперной труппы МАМТ, режиссера-постановщика спектакля Александра Тителя.
"Русалка" впервые прозвучала в Петербурге в 1856 году. Ее литературной основой стала одноименная неоконченная драма Александра Пушкина. Заключительные сцены дописал сам Даргомыжский, который выступил и как автор либретто.
Композитор считается одним из первопроходцев русской оперы со славянскими мотивами в музыке и сюжетом с чисто русскими персонажами. Дочь Мельника Наташа брошена Князем, женившимся не по любви, а по сословному этикету. Оскорбленная девушка бросается в воды Днепра. Проходят годы, но Князь не может забыть свою первую любовь. А Наташа, превратившаяся в русалку, мечтает о мести.
"Русалку" называют первой русской лирико-драматической бытовой оперой.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Елена Гусева (сопрано) на репетиции оперы "Русалка"

Репетиция оперы Русалка в театре К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко

Елена Гусева (сопрано) на репетиции оперы "Русалка"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Дмитрий Ульянов (бас) на репетиции оперы "Русалка"

Репетиция оперы Русалка в театре К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко

Дмитрий Ульянов (бас) на репетиции оперы "Русалка"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 2

Елена Гусева (сопрано) на репетиции оперы "Русалка"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 2

Дмитрий Ульянов (бас) на репетиции оперы "Русалка"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 2
"Глубокий психологизм произведения чрезвычайно важен для Александра Тителя, предлагающего взглянуть на фантастический мир как на проекцию внутреннего мира человека: горькие сожаления и острое чувство вины делают призраков реальностью", — отметили в театре.
Сценографию и костюмы для спектакля создал главный художник МАМТ Владимир Арефьев. В этом процессе участвовали более 300 сотрудников. Самая кропотливая работа велась над строительством пандуса 15 на 16 метров, который будет служить основанием для всех сцен спектакля. Это металлокаркас, обшитый сосновой доской, которая обрабатывалась по специальной технологии для создания фактурности и расписывалась вручную.
В трюмовом пространстве под сценой во время спектакля технические службы театра будут работать над реалистичностью фокусов "из вод Днепра".
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Репетиция оперы "Русалка" режиссера-постановщика Александра Тителя в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко

Репетиция оперы Русалка в театре К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко

Репетиция оперы "Русалка" режиссера-постановщика Александра Тителя в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Елена Гусева (сопрано) на репетиции оперы "Русалка"

Репетиция оперы Русалка в театре К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко

Елена Гусева (сопрано) на репетиции оперы "Русалка"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Репетиция оперы "Русалка" в МАМТ

Репетиция оперы Русалка в театре К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко

Репетиция оперы "Русалка" в МАМТ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 3

Репетиция оперы "Русалка" режиссера-постановщика Александра Тителя в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 3

Елена Гусева (сопрано) на репетиции оперы "Русалка"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 3

Репетиция оперы "Русалка" в МАМТ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 3
Для "Русалки" пошито более 250 костюмов — для трех составов исполнителей главных партий, артистов хора, миманса, специально приглашенных арфисток и артистов цыганского театра "Ромен". При производстве применялись исторические ткани и крой. Одежду "состаривали" по технологии "обживания" — путем многократной стирки и варки. Кроме того, художникам необходимо было создать костюмы, которые легко сменить. В одной из частей спектакля 70 артистов хора должны переодеться из народных костюмов в свадебные примерно за две минуты.
Дирижер-постановщик оперы – Тимур Зангиев.
Премьерные показы пройдут 26, 27 и 28 июня.
Актриса Елизавета Боярская, получившая совместно с актером Игорем Черневичем специальную премию жюри За лучший актерский дуэт в спектакле Театра Европы Чайка, на церемонии вручения ХХХ Российской национальной театральной премии Золотая маска в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Машков, Гергиев, Боярская: кто еще был на "Золотой маске" в этом году
25 июня, 13:24
 
КультураОпераТеатрчто посмотретькуда сходитьНовости культурыАлександр ТительАлександр ДаргомыжскийАлександр Пушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала