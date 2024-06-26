https://ria.ru/20240626/oon-1955673711.html

В ООН рассказали, что мешает усилить помощь новым регионам России

В ООН рассказали, что мешает усилить помощь новым регионам России - РИА Новости, 26.06.2024

В ООН рассказали, что мешает усилить помощь новым регионам России

ООН не может усилить свою гуманитарную помощь жителям новых регионов России без согласия Киева, переговоры ведутся постоянно, заявил заместитель генерального... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:28

2024-06-26T18:28

2024-06-26T18:28

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ЖЕНЕВА, 26 июн - РИА Новости. ООН не может усилить свою гуманитарную помощь жителям новых регионов России без согласия Киева, переговоры ведутся постоянно, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. "Неправильно говорить, что мы не оказываем никакой помощи людям в этих регионах (новые регионы РФ - ред.), мы финансируем партнеров на местах, чтобы сделать это. Но вы правы, этой помощи недостаточно. Как вы знаете, ООН не может действовать без согласия государства-члена, которому принадлежат эти регионы (Украины - ред.)", - ответил он на вопрос корреспондента РИА Новости в ходе брифинга с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Гриффитс добавил, что ООН постоянно пытается договориться о пересечении линии фронта для гуманитарной помощи между Россией и Украиной, но на данный момент эти обсуждения не привели к решению. В феврале пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке заявил РИА Новости, что ООН не может оказывать гуманитарную помощь жителям новых регионов России, поскольку признает их украинскими, названия организаций, которые она финансирует на месте, не могут быть раскрыты. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что подход гуманитарных агентств ООН к новым регионам России не оправдан и неприемлем, РФ готова работать с ними, когда они примут новые реалии. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240623/zakharova-1954884837.html

https://ria.ru/20240624/terakt-1955187358.html

https://ria.ru/20240227/oon-1929795549.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мартин гриффитс, владимир путин, сергей вершинин, оон