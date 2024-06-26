Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области двое местных жителей готовили на Вечном огне - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/ogon-1955679309.html
В Ленинградской области двое местных жителей готовили на Вечном огне
В Ленинградской области двое местных жителей готовили на Вечном огне - РИА Новости, 26.06.2024
В Ленинградской области двое местных жителей готовили на Вечном огне
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух 18-летних жителей города Кириши в Ленинградской области, которые готовили еду на Вечном огне на... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:50
2024-06-26T18:50
происшествия
ленинградская область
кириши
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух 18-летних жителей города Кириши в Ленинградской области, которые готовили еду на Вечном огне на территории мемориала "Памяти павших", сообщает региональное СУСК РФ. Инцидент произошел ночью 26 июня в городе Кириши на территории мемориала "Памяти павших", посвященного памяти защитников Отечества, на месте братского захоронения 4 586 советских воинов, погибших в 1941-1944 годах. "Подозреваемые… разместили над пламенем Вечного огня продукты питания и стали использовать его для их приготовления, после чего на указанном месте употребили продукты питания в пищу. Своими незаконными действиями подозреваемые публично совершили оскорбление памяти защитников Отечества в период Великой Отечественной войны и осквернение символа воинской славы - мемориальный Вечный огонь", - говорится в сообщении. Следственными органами в отношении двух 18-летних местных жителей возбуждено уголовное дело по статье "реабилитация нацизма группой лиц". В настоящее время подозреваемые задержаны и допрашиваются по обстоятельствам совершенного преступления, подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240623/rozysk-1954821214.html
https://ria.ru/20240621/sochi-1954507850.html
ленинградская область
кириши
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, кириши, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Кириши, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области двое местных жителей готовили на Вечном огне

В Ленинградской области задержали двух подростков, готовивших на Вечном огне

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух 18-летних жителей города Кириши в Ленинградской области, которые готовили еду на Вечном огне на территории мемориала "Памяти павших", сообщает региональное СУСК РФ.
Инцидент произошел ночью 26 июня в городе Кириши на территории мемориала "Памяти павших", посвященного памяти защитников Отечества, на месте братского захоронения 4 586 советских воинов, погибших в 1941-1944 годах.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
В Нижнем Тагиле женщина попыталась прикурить сигарету от Вечного огня
23 июня, 09:48
"Подозреваемые… разместили над пламенем Вечного огня продукты питания и стали использовать его для их приготовления, после чего на указанном месте употребили продукты питания в пищу. Своими незаконными действиями подозреваемые публично совершили оскорбление памяти защитников Отечества в период Великой Отечественной войны и осквернение символа воинской славы - мемориальный Вечный огонь", - говорится в сообщении.
Следственными органами в отношении двух 18-летних местных жителей возбуждено уголовное дело по статье "реабилитация нацизма группой лиц".
В настоящее время подозреваемые задержаны и допрашиваются по обстоятельствам совершенного преступления, подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Полиция совместно с сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы задержала пару, которая сжигала вещи в Вечном огне в Сочи
В Сочи задержали мужчину и женщину, сжигавших вещи в Вечном огне
21 июня, 13:47
 
ПроисшествияЛенинградская областьКиришиРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала