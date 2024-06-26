https://ria.ru/20240626/ogon-1955679309.html
В Ленинградской области двое местных жителей готовили на Вечном огне
В Ленинградской области двое местных жителей готовили на Вечном огне - РИА Новости, 26.06.2024
В Ленинградской области двое местных жителей готовили на Вечном огне
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух 18-летних жителей города Кириши в Ленинградской области, которые готовили еду на Вечном огне на... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:50
2024-06-26T18:50
2024-06-26T18:50
происшествия
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кириши
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух 18-летних жителей города Кириши в Ленинградской области, которые готовили еду на Вечном огне на территории мемориала "Памяти павших", сообщает региональное СУСК РФ. Инцидент произошел ночью 26 июня в городе Кириши на территории мемориала "Памяти павших", посвященного памяти защитников Отечества, на месте братского захоронения 4 586 советских воинов, погибших в 1941-1944 годах. "Подозреваемые… разместили над пламенем Вечного огня продукты питания и стали использовать его для их приготовления, после чего на указанном месте употребили продукты питания в пищу. Своими незаконными действиями подозреваемые публично совершили оскорбление памяти защитников Отечества в период Великой Отечественной войны и осквернение символа воинской славы - мемориальный Вечный огонь", - говорится в сообщении. Следственными органами в отношении двух 18-летних местных жителей возбуждено уголовное дело по статье "реабилитация нацизма группой лиц". В настоящее время подозреваемые задержаны и допрашиваются по обстоятельствам совершенного преступления, подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240623/rozysk-1954821214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, кириши, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Кириши, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области двое местных жителей готовили на Вечном огне
В Ленинградской области задержали двух подростков, готовивших на Вечном огне
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости.
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух 18-летних жителей города Кириши в Ленинградской области, которые готовили еду на Вечном огне на территории мемориала "Памяти павших", сообщает региональное СУСК РФ
.
Инцидент произошел ночью 26 июня в городе Кириши на территории мемориала "Памяти павших", посвященного памяти защитников Отечества, на месте братского захоронения 4 586 советских воинов, погибших в 1941-1944 годах.
"Подозреваемые… разместили над пламенем Вечного огня продукты питания и стали использовать его для их приготовления, после чего на указанном месте употребили продукты питания в пищу. Своими незаконными действиями подозреваемые публично совершили оскорбление памяти защитников Отечества в период Великой Отечественной войны и осквернение символа воинской славы - мемориальный Вечный огонь", - говорится в сообщении.
Следственными органами в отношении двух 18-летних местных жителей возбуждено уголовное дело по статье "реабилитация нацизма группой лиц".
В настоящее время подозреваемые задержаны и допрашиваются по обстоятельствам совершенного преступления, подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.