https://ria.ru/20240626/ogon-1955679309.html

В Ленинградской области двое местных жителей готовили на Вечном огне

В Ленинградской области двое местных жителей готовили на Вечном огне - РИА Новости, 26.06.2024

В Ленинградской области двое местных жителей готовили на Вечном огне

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух 18-летних жителей города Кириши в Ленинградской области, которые готовили еду на Вечном огне на... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:50

2024-06-26T18:50

2024-06-26T18:50

происшествия

ленинградская область

кириши

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух 18-летних жителей города Кириши в Ленинградской области, которые готовили еду на Вечном огне на территории мемориала "Памяти павших", сообщает региональное СУСК РФ. Инцидент произошел ночью 26 июня в городе Кириши на территории мемориала "Памяти павших", посвященного памяти защитников Отечества, на месте братского захоронения 4 586 советских воинов, погибших в 1941-1944 годах. "Подозреваемые… разместили над пламенем Вечного огня продукты питания и стали использовать его для их приготовления, после чего на указанном месте употребили продукты питания в пищу. Своими незаконными действиями подозреваемые публично совершили оскорбление памяти защитников Отечества в период Великой Отечественной войны и осквернение символа воинской славы - мемориальный Вечный огонь", - говорится в сообщении. Следственными органами в отношении двух 18-летних местных жителей возбуждено уголовное дело по статье "реабилитация нацизма группой лиц". В настоящее время подозреваемые задержаны и допрашиваются по обстоятельствам совершенного преступления, подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240623/rozysk-1954821214.html

https://ria.ru/20240621/sochi-1954507850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область, кириши, россия, следственный комитет россии (ск рф)