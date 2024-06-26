https://ria.ru/20240626/odessa-1955545687.html

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 26.06.2024

В Одессе прогремели взрывы

Взрывы раздались в среду в городе Одесса, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:18

2024-06-26T12:18

2024-06-26T12:23

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в среду в городе Одесса, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале. "Одесса - было громко в небе", - сказал Братчук в аудиосообщении. В то же время он добавил, что это сработала система ПВО. Воздушную тревогу в Одесской области объявили через 40 минут после его сообщения. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Одесской области прозвучала в 11.23 мск. В это же время тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины. Тревога в Харьковской области звучит более двух часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесская область, россия, одесса, вооруженные силы украины