В Одессе прогремели взрывы
Глава Одесской ОВА Братчук сообщил о взрывах в городе
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в среду в городе Одесса, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.
"Одесса - было громко в небе", - сказал Братчук в аудиосообщении. В то же время он добавил, что это сработала система ПВО.
Воздушную тревогу в Одесской области объявили через 40 минут после его сообщения.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Одесской области прозвучала в 11.23 мск. В это же время тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины. Тревога в Харьковской области звучит более двух часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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