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В Одесской области заявили о повреждении административного здания - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 26.06.2024 (обновлено: 09:21 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/odessa-1955498587.html
В Одесской области заявили о повреждении административного здания
В Одесской области заявили о повреждении административного здания - РИА Новости, 26.06.2024
В Одесской области заявили о повреждении административного здания
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает в Telegram-канале, что промышленный сектор в Одесской области подвергся ударам,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:20
2024-06-26T09:21
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает в Telegram-канале, что промышленный сектор в Одесской области подвергся ударам, зафиксировано повреждение одного из административных зданий. Он написал, что в ночь на среду Одесская область подверглась ударам. "В промышленном секторе повреждено административное здание", - сообщил он, не уточняя, о каком именно объекте идет речь. В свою очередь украинское издание "Страна" сообщило, что взрыв произошел в Белгород-Днестровском районе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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в мире, одесская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Одесской области заявили о повреждении административного здания

Кипер: промышленный сектор в Одесской области подвергся ударам, есть повреждения

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Одесской области
Украинские пожарные в Одесской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Одесской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает в Telegram-канале, что промышленный сектор в Одесской области подвергся ударам, зафиксировано повреждение одного из административных зданий.
Он написал, что в ночь на среду Одесская область подверглась ударам. "В промышленном секторе повреждено административное здание", - сообщил он, не уточняя, о каком именно объекте идет речь.
В свою очередь украинское издание "Страна" сообщило, что взрыв произошел в Белгород-Днестровском районе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
14 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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