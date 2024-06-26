https://ria.ru/20240626/odessa-1955498587.html

В Одесской области заявили о повреждении административного здания

В Одесской области заявили о повреждении административного здания - РИА Новости, 26.06.2024

В Одесской области заявили о повреждении административного здания

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает в Telegram-канале, что промышленный сектор в Одесской области подвергся ударам,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:20

2024-06-26T09:20

2024-06-26T09:21

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает в Telegram-канале, что промышленный сектор в Одесской области подвергся ударам, зафиксировано повреждение одного из административных зданий. Он написал, что в ночь на среду Одесская область подверглась ударам. "В промышленном секторе повреждено административное здание", - сообщил он, не уточняя, о каком именно объекте идет речь. В свою очередь украинское издание "Страна" сообщило, что взрыв произошел в Белгород-Днестровском районе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесская область, россия, вооруженные силы украины